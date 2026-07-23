CT Group đưa kinh tế không gian tầm thấp đến hơn 17.000 hòn đảo của Indonesia

Tập đoàn CT Group sẽ triển khai các dịch vụ kinh tế không gian tầm thấp trên hơn 17.000 hòn đảo của Indonesia, qua đó xây dựng hệ sinh thái công nghệ phục vụ kết nối, logistics và phát triển bền vững tại ASEAN.

Ngày 23/7, CT Group thông tin về cuộc gặp của Chủ tịch Tập đoàn Trần Kim Chung và TS Kao Kim Hourn, Tổng thư ký ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia).

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group (trái) và TS Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN (phải) tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: CT Group.

Tại buổi gặp, ông Trần Kim Chung trao đổi về kế hoạch Công ty Dịch vụ Không gian Tổng hợp (GASCOLAE), thành viên của CT Group, sẽ triển khai các dịch vụ kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) trên hơn 17.000 hòn đảo của Indonesia.

Đây được xem là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa CT Group và Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas), được ký kết vào tháng 8/2025, nhằm phát triển chính sách và hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ chương trình chuyển đổi số quốc gia của Indonesia. Việc này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ của CT Group tại khu vực ASEAN.

Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung và TS Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN cũng trao đổi về các sáng kiến ứng dụng công nghệ chiến lược nhằm giải quyết những thách thức chung của khu vực. Trong đó, CT Group đề xuất phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, cùng với các giải pháp ghép giác mạc cho gần 6 triệu người mù trong ASEAN và ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen lúa để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo CT Group, dự án triển khai các dịch vụ LAE tại Indonesia là một trong những chương trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa các sáng kiến công nghệ của tập đoàn tại ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Rachmat Pambudy tham quan các công nghệ của CT Group trong chuyến thăm Việt Nam vào giữa năm 2025. Ảnh: Antaranews.

Ông Chung cũng cho biết đang tập trung đầu tư vào các công nghệ chiến lược, xây dựng một hệ sinh thái công nghệ do chính các doanh nghiệp ASEAN phát triển, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực.

TS Kao Kim Hourn cho biết ASEAN đang trở thành một cộng đồng gần 700 triệu dân, sở hữu vị trí chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Tuy nhiên, khu vực cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, năng suất lao động còn thấp và khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Ông nhận định các công nghệ chiến lược sẽ là nền tảng để giải quyết những thách thức này, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của ASEAN trong hiện tại và tương lai.

Ông Kao Kim Hourn khẳng định Ban thư ký ASEAN sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tăng cường kết nối với các cơ chế hợp tác và mạng lưới doanh nghiệp của ASEAN. Đồng thời, ông ủng hộ việc mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, xây dựng các cầu nối để công nghệ ASEAN có điều kiện phát triển và vươn ra thị trường quốc tế.

Hiện CT Group đã thành lập văn phòng tại Indonesia và đang từng bước mở rộng triển khai các chương trình hợp tác công nghệ tại ASEAN.