Samsung bắt tay Broadcom trong siêu thương vụ chip 200 tỷ USD

Samsung Electronics đạt thỏa thuận hợp tác trị giá 200 tỷ USD với Broadcom đến năm 2030, mở rộng sản xuất các dòng chip AI chuyên dụng trên tiến trình dưới 2 nanomet tiên tiến.

Tập đoàn điện tử Samsung Electronics vừa tuyên bố chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác quy mô lớn với công ty thiết kế chip Broadcom của Mỹ. Thương vụ hợp tác mở rộng này bao gồm các mảng chip nhớ, gia công sản xuất chip theo hợp đồng và công nghệ đóng gói tiên tiến, với tổng giá trị dự kiến vượt quá 200 tỷ USD từ nay cho đến năm 2030.

Việc giành được các cam kết sản xuất dài hạn từ đối tác hàng đầu thế giới về thiết kế chip trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu sẽ giúp tối ưu hóa công suất vận hành tại các nhà máy sản xuất hiện đại của doanh nghiệp Hàn Quốc, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua cung ứng vi xử lý công nghệ cao.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định sự hợp tác mở rộng này thể hiện định hướng tập trung hỗ trợ khách hàng bằng các công nghệ bán dẫn toàn diện trên nhiều ứng dụng điện toán hiệu năng cao. Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu ngày càng tăng cường phát triển các con chip trí tuệ nhân tạo chuyên dụng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các bộ xử lý đồ họa thông dụng. Xu hướng mới này thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với các mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong thiết kế và sản xuất chip tùy chỉnh.

Biên bản ghi nhớ giữa hai bên thể hiện rõ nỗ lực của tập đoàn trong việc củng cố vị thế trên thị trường bán dẫn thế giới. Trong khoảng thời gian 5 năm tới, chương trình hợp tác sẽ kết hợp thế mạnh thiết kế vi mạch tích hợp chuyên dụng của công ty Mỹ với năng lực sản xuất quy mô lớn của doanh nghiệp Hàn Quốc. Phía doanh nghiệp cho biết các dòng chip truyền thông thế hệ mới phục vụ truyền tải dữ liệu tốc độ cao của đối tác sẽ được sản xuất trên tiến trình công nghệ dưới 2 nanomet hiện đại.

Bên cạnh đó hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển các dòng sản phẩm bộ nhớ băng thông cao thế hệ tiếp theo. Mối quan hệ đối tác này được kỳ vọng sẽ giúp củng cố mảng kinh doanh gia công chip của tập đoàn, hỗ trợ rút ngắn khoảng cách với đơn vị dẫn đầu ngành là tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC thông qua việc thu hút thêm nhiều khách hàng lớn. Trước đó doanh nghiệp cũng đã tích cực đàm phán hợp tác sản xuất các thế hệ bộ nhớ tiên tiến với tập đoàn Nvidia và từng giành được hợp đồng gia công chip trị giá hơn 16 tỷ USD cho hãng xe điện Tesla.

Theo Reuters