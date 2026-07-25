Tin nóng công nghệ 25/7: Pin xe điện có thể dùng 20 năm, Android sắp đắt hơn

Nghiên cứu mới cho thấy pin xe điện có thể hoạt động hơn 20 năm, trong khi Qualcomm tăng giá chip Snapdragon có thể khiến nhiều mẫu điện thoại Android tăng giá... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 25/7.

1. Điện thoại Android có thể đắt hơn vì chip lên giá

Qualcomm, hãng cung cấp chip Snapdragon cho nhiều điện thoại Android, đã thông báo với khách hàng về đợt tăng giá từ 10%. Mức giá mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/9, trong bối cảnh chi phí linh kiện, bộ nhớ và sản xuất đều tăng.

Chip Snapdragon đảm nhiệm việc xử lý, kết nối mạng và hỗ trợ camera trên nhiều điện thoại Android. Ảnh: Qualcomm.

Chip Snapdragon giống như "bộ não" của điện thoại, phụ trách tốc độ xử lý, kết nối 4G, 5G, camera và nhiều tính năng AI. Vì vậy, giá chip tăng có thể khiến các hãng nâng giá máy mới, cắt bớt cấu hình hoặc chấp nhận lợi nhuận thấp hơn.

2. Pin xe điện có thể sử dụng tới 20 năm

Geotab, công ty chuyên phân tích dữ liệu phương tiện, đã theo dõi hơn 22.700 xe điện để đánh giá mức độ xuống cấp của pin. Kết quả cho thấy pin mất trung bình 2,3% khả năng lưu trữ điện mỗi năm. Nói đơn giản, nếu xe ban đầu đi được 500 km mỗi lần sạc, quãng đường này sẽ giảm dần sau mỗi năm.

Pin xe điện hiện đại được ghi nhận xuống cấp chậm hơn những lo ngại ban đầu. Ảnh: Getty.

Trong nhóm xe sản xuất từ năm 2022, chỉ khoảng 0,3% phải thay toàn bộ pin. Nếu tốc độ xuống cấp được giữ ổn định, bộ pin có thể hoạt động từ 20 năm trở lên, lâu hơn vòng đời sử dụng thông thường của nhiều ô tô. Tuy nhiên, độ bền thực tế còn phụ thuộc thời tiết, thói quen sạc nhanh, mức pin thường xuyên duy trì và tần suất vận hành.

3. Công cụ AI Claude mới mạnh hơn nhưng giá rẻ hơn

Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, vừa giới thiệu mô hình AI Opus 5 để hỗ trợ những công việc như đọc tài liệu dài, viết mã, tổng hợp báo cáo và xử lý yêu cầu phức tạp. Mô hình AI có thể hiểu là hệ thống đứng phía sau chatbot, quyết định khả năng phân tích thông tin và tạo câu trả lời cho người dùng.

Opus 5 được Anthropic phát triển để xử lý công việc văn phòng và lập trình với chi phí thấp hơn. Ảnh: Reuters.

Anthropic cho biết Opus 5 có hiệu năng gần với mô hình cao cấp nhưng chi phí xử lý chỉ bằng 1/2. Mức tiết kiệm này chủ yếu dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển sử dụng Claude qua API, tức họ trả tiền theo lượng văn bản AI đọc và tạo ra.

Do đó, các gói Claude dành cho người dùng phổ thông có thể không được hưởng ưu đãi này.

4. Điện thoại chuẩn IP68 vẫn có thể hỏng khi mang đi bơi

IP68 là chuẩn thường xuất hiện trên điện thoại cao cấp, trong đó số 6 thể hiện khả năng ngăn bụi, còn số 8 cho biết máy chịu được việc ngâm nước theo điều kiện do nhà sản xuất công bố. Tuy nhiên, các bài kiểm tra thường được thực hiện với thiết bị mới, trong nước sạch và đứng yên, nên khác nhiều so với môi trường sử dụng thực tế.

Khả năng kháng nước IP68 được kiểm tra trong phòng thí nghiệm, không bảo đảm an toàn ở mọi môi trường. Ảnh: Getty.

Trong thực tế, nước hồ bơi chứa hóa chất, nước biển có muối, còn nước nóng có thể làm keo và gioăng bảo vệ nhanh xuống cấp. Va đập hoặc thời gian sử dụng lâu cũng khiến khả năng kháng nước suy giảm mà người dùng khó nhận biết. Vì nhiều hãng không bảo hành hư hỏng do chất lỏng, IP68 chỉ nên được xem là lớp bảo vệ khi máy vô tình gặp nước.

Theo Reuters, Engadget