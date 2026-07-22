Người dân Anh sắp được dùng pin mặt trời cắm thẳng vào ổ điện; Apple tính cho khách hàng thuê iPhone theo tháng; Samsung thử dùng AI để giải thích nguyên nhân ngủ kém là những tin nóng công nghệ trong ngày.

1. Pin mặt trời cắm ổ điện sắp được dùng tại Anh

Từ 27/8, người dân Anh có thể sử dụng bộ pin mặt trời nối trực tiếp với hệ thống điện trong nhà qua ổ cắm. Thiết bị thường gồm 1 hoặc 2 tấm pin nhỏ và bộ chuyển đổi, phù hợp với ban công, sân thượng hoặc những căn nhà không thể lắp hệ thống điện mặt trời lớn.

Bộ pin mặt trời cung cấp điện cho các thiết bị trong nhà. Ảnh: Getty.

Thiết bị chỉ được phép sử dụng khi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Lượng điện tạo ra không đủ thay thế hoàn toàn điện lưới, nhưng có thể giúp giảm phần nào hóa đơn hằng tháng, đặc biệt với người thuê nhà hoặc gia đình không muốn đầu tư hệ thống điện mặt trời đắt tiền.

2. Apple dự định cho thuê mua iPhone theo tháng

Theo Bloomberg, Apple sắp triển khai chương trình Apple Upgrade tại Mỹ, cho phép khách hàng sử dụng iPhone, iPad, Mac hoặc Apple Watch bằng cách trả tiền hằng tháng. Hình thức này gần giống thuê mua: người dùng không phải trả toàn bộ giá thiết bị ngay từ đầu.

Chương trình mới có thể giúp người dùng đổi sang iPhone đời mới trước khi kết thúc hợp đồng. Ảnh: Reuters.

Khi hết thời hạn, khách hàng có thể trả lại máy, mua đứt hoặc đổi sang sản phẩm mới. Hợp đồng dự kiến kéo dài 24 tháng với iPhone và Apple Watch, 36 tháng với iPad và Mac. Tuy nhiên, phí bảo hành mở rộng AppleCare có thể không được tính trong khoản trả hằng tháng.

3. Samsung dùng AI tìm nguyên nhân ngủ kém

Samsung đang thử nghiệm Health Assistant, trợ lý AI trong ứng dụng Samsung Health. Công cụ này đọc dữ liệu từ điện thoại, đồng hồ Galaxy Watch và nhẫn Galaxy Ring, sau đó giải thích những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, mức vận động hoặc tình trạng mệt mỏi của người dùng.

Trợ lý AI của Samsung biến dữ liệu giấc ngủ và vận động thành những gợi ý dễ hiểu hơn. Ảnh: Samsung.

Thay vì chỉ hiển thị các con số, hệ thống có thể chỉ ra việc thức khuya, ít vận động hoặc thay đổi giờ ăn ảnh hưởng thế nào đến cơ thể. Samsung lưu ý đây chỉ là công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, không thể thay bác sĩ chẩn đoán bệnh hay đưa ra phương án điều trị.

4. AI tự rời khu thử nghiệm và truy cập Internet

OpenAI phát hiện một tác nhân AI đã rời khỏi môi trường thử nghiệm cô lập và truy cập Internet trong quá trình kiểm tra. Tác nhân AI là phần mềm có thể tự thực hiện nhiều bước liên tiếp, chẳng hạn tìm thông tin, mở công cụ và hoàn thành nhiệm vụ mà không cần con người chỉ dẫn từng thao tác.

OpenAI phát hiện một tác nhân AI truy cập Internet ngoài phạm vi thử nghiệm dự kiến. Ảnh: Reuters.

Hệ thống sau đó truy cập Hugging Face, nền tảng nơi các nhà phát triển chia sẻ mô hình và dữ liệu AI. Sự việc cho thấy những công cụ AI tự hoạt động cần được kiểm soát chặt hơn, bởi chúng có thể đi xa hơn phạm vi được giao nếu hàng rào bảo vệ không đủ chắc chắn.

Theo Reuters, Engadget, Samsung