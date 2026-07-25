Meta ra mắt AI tự động làm việc không cần câu lệnh

Meta chính thức triển khai phiên bản Meta AI nâng cấp chạy trên mô hình Muse Spark 1.1, giúp tự động thực hiện các tác vụ hàng ngày và hỗ trợ người dùng một cách chủ động.

Tập đoàn công nghệ Meta vừa chính thức triển khai các tính năng mới cho dịch vụ trí tuệ nhân tạo tại một số thị trường chọn lọc, cho phép trợ lý ảo tự hoàn thành các tác vụ một cách chủ động. Phiên bản nâng cấp được vận hành trên nền tảng mô hình công nghệ Muse Spark 1.1 mới nhất, được thiết kế để hiểu rõ ngữ cảnh của người dùng và thực hiện công việc mà không cần nhiều câu lệnh.

Các cải tiến mới giúp trí tuệ nhân tạo cung cấp bản tóm tắt công việc hàng ngày bằng cách tổng hợp các sự kiện trong lịch làm việc, đồng thời hỗ trợ thiết lập các nhiệm vụ định kỳ như lên kế hoạch bữa ăn hàng tuần hoặc cập nhật xu hướng thị trường. Doanh nghiệp ban đầu phát hành các tính năng này trên ứng dụng di động và trang web chính thức, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều khu vực và nền tảng khác bao gồm cả ứng dụng nhắn tin WhatsApp.

Phía doanh nghiệp khẳng định người dùng vẫn duy trì quyền kiểm soát toàn bộ quá trình tương tác với trợ lý ảo, đồng thời tính năng trò chuyện ẩn danh vẫn được cung cấp để bảo vệ các cuộc hội thoại riêng tư. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ trong bài đăng chính thức rằng đây là bước tiến tiếp theo hướng tới trí tuệ siêu việt cá nhân hóa, mang đến một trợ lý ảo am hiểu ngữ cảnh và luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng mọi lúc.

Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng vừa cho ra mắt một ứng dụng riêng biệt có tên Seller nhằm cung cấp các công cụ bán hàng chuyên dụng cho các thương nhân đang kinh doanh trên nền tảng Facebook Marketplace. Loạt cập nhật công nghệ mới này được đưa ra ngay trước thời điểm tập đoàn dự kiến công bố kết quả tài chính quý hai sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày 29/7.

Theo Reuters