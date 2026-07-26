Công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek bất ngờ hoãn vòng gọi vốn hàng chục tỷ USD

Doanh nghiệp khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc vừa chính thức thông báo tới các nhà đầu tư tiềm năng về quyết định tạm dừng vòng gọi vốn thứ hai. Theo các nguồn tin thân cận, doanh nghiệp đã trao đổi trực tiếp với một số đối tác tài chính rằng hai bên sẽ không tiến hành ký kết các thỏa thuận đầu tư trong những ngày tới. Mặc dù vậy, quá trình thương lượng và huy động vốn có thể sẽ được xem xét tái khởi động vào một thời điểm khác thích hợp hơn trong tương lai.

Doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại thành phố Hàng Châu từng lên kế hoạch triển khai đợt gọi vốn mới với mức định giá kỳ vọng lên tới khoảng 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 74 tỷ USD. Kế hoạch này được đưa ra ngay sau thành công rực rỡ của vòng gọi vốn đầu tiên, nơi doanh nghiệp đã huy động thành công số tiền khoảng 7,4 tỷ USD mỹ từ các quỹ đầu tư lớn.

Quyết định tạm dừng đợt gọi vốn lần này được cho là xuất phát một phần từ sự bất bình của nhà sáng lập Liang Wenfeng. Ông tỏ ra không hài lòng trước việc các bài báo trực tuyến liên tục lan truyền những chi tiết xoay quanh phát biểu cá nhân của ông với giới đầu tư trong đợt huy động vốn trước đó. Sự việc này đã tạo ra những áp lực truyền thông không cần thiết cho ban lãnh đạo doanh nghiệp trong giai đoạn nhạy cảm.

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn tư nhân, doanh nghiệp công nghệ này cũng đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn giao dịch công nghệ Star Market tại Thượng Hải. Quyết định tạm ngưng huy động vốn đột ngột này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới đầu tư tài chính, trong bối cảnh cuộc đua phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại thị trường Trung Quốc đang diễn ra vô cùng gay gắt và khốc liệt giữa các tập đoàn lớn.

Theo Reuters