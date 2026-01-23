OpenAI kiếm hơn 1 tỷ USD mỗi tháng từ thứ không hề liên quan đến ChatGPT

OpenAI vừa ghi nhận một tháng doanh thu trị giá hàng tỷ USD từ một mảng kinh doanh không phải ChatGPT.

Trong bài đăng trên X hôm 22/1, CEO OpenAI Sam Altman cho biết công ty đã tăng thêm hơn 1 tỷ USD doanh thu định kỳ hàng năm (annual recurring revenue) chỉ trong tháng vừa qua “chỉ từ mảng kinh doanh API”.

“Mọi người thường nghĩ về chúng tôi chủ yếu là ChatGPT, nhưng đội ngũ API đang làm công việc tuyệt vời!”, ông Altman viết.

API (giao diện lập trình ứng dụng) của OpenAI cho phép các công ty và lập trình viên tích hợp các mô hình của hãng vào sản phẩm của riêng họ, từ phần mềm nâng cao năng suất nội bộ cho tới các công cụ viết mã.

Nhiều startup nổi bật ở Thung lũng Silicon đang dựa vào các mô hình của OpenAI như một hạ tầng cốt lõi. Perplexity sử dụng các mô hình của OpenAI để vận hành một phần công cụ tìm kiếm và trả lời bằng AI. Harvey, một trong những startup công nghệ pháp lý tăng trưởng nhanh nhất, cũng được xây dựng trên các mô hình của OpenAI để hỗ trợ luật sư nghiên cứu và soạn thảo.

Những phát biểu của Altman cho thấy mảng hạ tầng của OpenAI đang nổi lên như một động cơ tăng trưởng then chốt, ngay cả khi công ty phải đối mặt với chi phí khổng lồ cho năng lực tính toán và trung tâm dữ liệu.

Các áp lực này đã khiến OpenAI phải tìm kiếm nguồn thu vượt ra ngoài các gói đăng ký tiêu dùng.

Tuần trước, công ty cho biết họ đang chuẩn bị thử nghiệm quảng cáo bên trong ChatGPT, trong bối cảnh OpenAI phải đối mặt với các cam kết chi tiêu lên tới khoảng 1,4 nghìn tỷ USD trong những năm tới.

Đây là một sự thay đổi đáng chú ý đối với một công ty từng xem quảng cáo là điều “cấm kỵ”. Chưa đầy hai năm trước, ông Altman từng nói quảng cáo là một “phương án cuối cùng”.

“Quảng cáo cộng với AI theo một cách nào đó khiến tôi đặc biệt thấy bất an”, Altman nói trong một sự kiện tại Đại học Harvard vào tháng 5/2024. “Tôi kiểu như luôn nghĩ quảng cáo là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi cho mô hình kinh doanh”.

Từ đó đến nay, Altman đã có thái độ cởi mở hơn. Tháng 6, ông nói trên podcast của OpenAI rằng ông không “hoàn toàn phản đối” quảng cáo, dù nhấn mạnh việc này cần được tiếp cận thận trọng.

Đầu tuần này, Giám đốc tài chính OpenAI Sarah Friar cũng nêu ý tưởng “cấp phép mô hình”, theo đó công ty có thể chia sẻ doanh thu đầu ra nếu sản phẩm của khách hàng thành công.

“Ví dụ trong khám phá thuốc, nếu chúng ta cấp phép công nghệ, bạn tạo ra một đột phá. Loại thuốc đó bùng nổ, và chúng ta sẽ nhận một phần doanh thu cấp phép từ tất cả doanh số của nó”, bà Friar nói trong một tập của “The OpenAI Podcast” được đăng hôm đầu tuần này.

Theo BI