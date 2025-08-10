Ông Zelensky có thể khiến ông Trump tức giận vì bác đề xuất về lãnh thổ

Nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ gợi ý của Tổng thống Mỹ rằng Kiev và Moscow có thể phải “trao đổi lãnh thổ” để đạt được hòa bình.

Theo tờ New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ rơi vào thế đối đầu với ông Donald Trump sau khi công khai chỉ trích phát biểu này – vốn đề cập đến khả năng Kiev và Moscow cần trao đổi lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Tuần tới, ông Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu, trong nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt chiến sự.

Nga khẳng định Lugansk, Donetsk cùng các vùng Zaporozhye và Kherson đã trở thành lãnh thổ của mình sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022. Tuy nhiên, hiện Moscow mới kiểm soát hoàn toàn Lugansk, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại Donetsk. Nga chỉ nắm giữ một phần của Zaporozhye và Kherson, cùng một số khu vực dọc biên giới ở các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine.

Trong bài viết hôm thứ Bảy, New York Times nhận định rằng “sự từ chối thẳng thừng” của ông Zelensky trước đề xuất của ông Trump “có nguy cơ khiến ông Trump tức giận”, đồng thời nhắc lại việc ông Trump từng chỉ trích Kiev “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.

Trong thông điệp video thường kỳ ngày 9/8, ông Zelensky nhấn mạnh rằng biên giới của Ukraine đã được quy định rõ trong Hiến pháp, và “không ai có thể hay sẽ” nhượng bộ vấn đề này. “Người dân Ukraine sẽ không trao đất”, ông khẳng định.

Dù vậy, đầu tuần này, ông Zelensky thừa nhận Ukraine hiện không đủ khả năng giành lại bằng vũ lực những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên có thể bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên”, nhưng ông không đưa ra chi tiết cụ thể.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, tại Moscow hôm thứ Tư, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Washington đã đưa ra một đề xuất “có thể chấp nhận được” đối với Moscow, song từ chối tiết lộ thêm.

Moscow từ lâu cáo buộc ông Zelensky phủ nhận thực tế và kéo dài một cuộc xung đột mà ông không thể giành chiến thắng.