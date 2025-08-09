Ông Zelensky bác khả năng nhượng lãnh thổ sau đề xuất của ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiên quyết từ chối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nhượng lãnh thổ cho Nga, tuyên bố người dân Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/8 tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow có điều khoản nhượng lãnh thổ, bất chấp lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo truyền thông, đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff, đã tới Moscow trong tuần này và đạt “tiến triển đáng kể” hướng tới một thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Trump cho biết đề xuất này bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ để cả hai bên cùng có lợi” và rằng ông Zelensky cần tìm cách phê chuẩn thỏa thuận này theo luật pháp Ukraine.

Trong bài phát biểu trực tuyến hôm 9/8, ông Zelensky nhấn mạnh rằng đường biên giới của Ukraine đã được Hiến pháp xác định rõ ràng và “không ai có thể hay sẽ” đưa ra nhượng bộ về vấn đề này.

“Người Ukraine sẽ không giao đất cho kẻ chiếm đóng”, ông khẳng định. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng người dân nước này chỉ tôn trọng “một nền hòa bình thực sự, sống động”, đồng thời cảnh báo “bất kỳ quyết định nào được đưa ra bất lợi cho chúng tôi và không có chúng tôi, không có Ukraine, sẽ là quyết định chống lại hòa bình”.

Đầu tuần này, ông Zelensky thừa nhận Ukraine không đủ khả năng giành lại bằng vũ lực các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Quân đội Ukraine hiện phụ thuộc nặng nề vào vũ khí, tài chính và tình báo từ phương Tây, đồng thời trông chờ sự hỗ trợ lâu dài và bền vững.

Phía Nga nhiều lần cáo buộc ông Zelensky “phủ nhận thực tế” và kéo dài một cuộc xung đột mà ông không thể chiến thắng, đồng thời khẳng định Moscow vẫn sẽ đạt được các mục tiêu an ninh cốt lõi, ưu tiên thông qua con đường ngoại giao.

Bản Hiến pháp Ukraine – văn bản mà ông Zelensky viện dẫn – cũng quy định Tổng thống phải chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm được bầu hoặc Chủ tịch Quốc hội khi nhiệm kỳ kết thúc. Tuy nhiên, ông Zelensky không thực hiện điều này khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm ngoái, thay vào đó tiếp tục nắm quyền dưới tình trạng thiết quân luật.

Tháng trước, ông Zelensky từng bất đồng với các nhà tài trợ phương Tây sau khi chính quyền của ông thông qua luật loại bỏ tính độc lập của Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) – cơ quan được thành lập năm 2015 theo sức ép của phương Tây. Tuy nhiên, ông nhanh chóng đảo ngược quyết định này sau khi các nhà tài trợ đe dọa đình chỉ viện trợ.