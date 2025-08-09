Nga xuất khẩu chiến đấu cơ nặng nhất: Su-34M sẽ đến Algeria hay Triều Tiên?

Đoạn video mới được công bố đã xác nhận rằng ít nhất một số tiêm kích ném bom Su-34M đã được sản xuất với cấu hình xuất khẩu, củng cố các báo cáo trước đó – vốn chưa được xác nhận – rằng Nga đã ký hợp đồng bán loại máy bay này cho một khách hàng nước ngoài. Dù có nhiều quốc gia được cho là quan tâm, Algeria và Triều Tiên được xem là hai khách hàng tiềm năng nhất.

Sức hút của Su-34 đối với thị trường quốc tế đã tăng mạnh trong những năm gần đây, không chỉ nhờ việc dây chuyền sản xuất chuyển sang biến thể Su-34M mới – được cho là có tiềm lực tác chiến gần gấp đôi so với bản gốc – mà còn nhờ được trang bị các loại vũ khí hiện đại như tên lửa hành trình Kh-59MK2, giúp mở rộng đáng kể tính linh hoạt. Ngoài ra, các pod trinh sát chiến thuật mới cho phép Su-34M đảm nhận nhiều loại nhiệm vụ hơn.

Với sản lượng tại Nhà máy Hàng không Novosibirsk đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2022, giới quan sát dự đoán Nga có thể nhanh chóng xuất khẩu, bất chấp nhu cầu khẩn cấp từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Máy bay chiến đấu tấn công Su-34 của Lực lượng Không quân Nga. Ảnh: MW.

Nếu gia nhập biên chế Algeria, Su-34M dự kiến sẽ thay thế phi đội tiêm kích ném bom Su-24M. Trong khi đó, ở Triều Tiên, nó sẽ thay thế đội hình máy bay ném bom hạng nhẹ Il-28 đã lỗi thời. Algeria, cùng với Ấn Độ, là một trong hai khách hàng hàng đầu của máy bay chiến đấu Nga trong hơn một thập kỷ qua.

Về phía Triều Tiên, mối quan hệ quốc phòng với Moscow đang được siết chặt, bao gồm xuất khẩu vũ khí quy mô lớn và cử nhiều nhân sự hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự, khiến giới phân tích tin rằng Moscow có thể sẽ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Bình Nhưỡng.

Một dấu hiệu đáng chú ý cho thấy số Su-34M này có thể dành cho Algeria là lớp sơn ngụy trang màu nâu và vàng đặc trưng của sa mạc, khác hẳn với màu sơn của Không quân Nhân dân Triều Tiên và hầu hết lực lượng không quân khác. Những chiếc Su-34M với màu sơn này lần đầu bị phát hiện vào giữa tháng 5, làm dấy lên suy đoán rằng Nga đã bắt đầu sản xuất cho mục đích xuất khẩu. Trong thời kỳ đồng rúp mất giá, chi phí sản xuất một chiếc Su-34 có thể dưới 10 triệu USD, khiến việc mua sắm trở nên rất kinh tế, nhất là để thay thế những mẫu cũ như Su-24M vốn có chi phí vận hành tương đương.

Su-24M (phía sau) và Su-34. Ảnh: MW.

Su-34 hiện là tiêm kích hạng nặng duy nhất trên thế giới đang được sản xuất với số lượng lớn, nặng hơn khoảng 50% so với tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 vốn là nền tảng thiết kế của nó. Tầm bay của Su-34 gần như không đối thủ, trong khi khả năng mang vũ khí vượt trội khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần ở Ukraine, đặc biệt từ đầu năm 2023 khi bom lượn dẫn đường chính xác được sử dụng phổ biến. Báo cáo từ binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến nhiều lần khẳng định các đợt tấn công bằng loại vũ khí này có sức tàn phá nặng nề.

Su-34M còn được tăng cường khả năng tác chiến điện tử và giảm diện tích phản xạ radar ở phía trước, nâng cao khả năng sống sót. Tầm bay cực lớn kết hợp với tên lửa tầm xa cho phép nó tấn công mục tiêu ở châu Phi, vùng Vịnh Ba Tư hoặc giữa Thái Bình Dương với khối lượng bom đạn lớn. Trong biên chế Algeria, Su-34M có thể giúp nước này tiến hành các đòn tấn công trả đũa mạnh mẽ vào mục tiêu NATO ở châu Âu nếu xảy ra kịch bản tương tự chiến dịch không kích Libya năm 2011.

Ngoài Algeria, vẫn có khả năng số tiêm kích này được chế tạo cho khách hàng khác có điều kiện khí hậu tương tự. Sudan và Iran đều vận hành Su-24M với màu sơn sa mạc và có thể đang tìm cách thay thế. Ai Cập trước đây từng quan tâm tới máy bay chiến đấu mới của Nga, nhưng sau khi mua MiG-29M đã ngừng kế hoạch vì lo ngại trừng phạt từ phương Tây.

Algeria hiện có gần 40 chiếc Su-24M, và nếu mua số lượng tương tự Su-34M trong vài năm tới, họ sẽ nâng cấp mạnh mẽ năng lực tấn công, đồng thời tăng mức độ đồng nhất với các tiêm kích Su-30MKA và Su-35S đang là xương sống của không quân nước này.