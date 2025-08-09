Ông Putin và ông Tập thảo luận về Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ được kỳ vọng

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff liên quan xung đột Ukraine, làm dấy lên kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc gặp gần đây với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff liên quan đến xung đột Ukraine, trong bối cảnh có khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 8/8, dẫn nguồn từ văn phòng Chủ tịch.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được cho là đã đề cập đến quan hệ song phương và những thách thức toàn cầu. Ông Putin khẳng định Moscow coi trọng vai trò mang tính xây dựng của Bắc Kinh trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine, đồng thời sẵn sàng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc.

Ông Tập hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ, bày tỏ ủng hộ việc cải thiện quan hệ và thúc đẩy một giải pháp chính trị bền vững cho xung đột Nga - Ukraine. “Không có giải pháp đơn giản cho những vấn đề phức tạp”, ông Tập được dẫn lời, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết các xung đột khu vực.

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. “Lãnh đạo hai quốc gia đánh giá cao mức độ tin cậy chính trị và tương tác chiến lược, đồng thuận cùng nhau thúc đẩy quan hệ phát triển lên tầm cao mới”, văn phòng ông Tập cho hay.

Điện Kremlin xác nhận cuộc gọi và cho hay hai bên cũng bàn về chuyến thăm sắp tới của ông Putin tới Trung Quốc.

Chi tiết về cuộc gặp kéo dài ba giờ giữa ông Putin và ông Witkoff hôm thứ Tư không được tiết lộ. Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hai bên đã “trao đổi tín hiệu” liên quan đến Ukraine, thảo luận về quan hệ Nga - Mỹ và khả năng hợp tác chiến lược. Nhà Trắng nhận định cuộc gặp “diễn ra tốt hơn dự kiến”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp “đã đạt được tiến triển lớn”, song không tiết lộ cụ thể.

Chuyến đi của ông Witkoff tới Moscow làm dấy lên kỳ vọng về một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump. Truyền thông phương Tây đưa tin các trợ lý Mỹ đã bắt tay chuẩn bị ngay sau chuyến thăm. Ông Ushakov xác nhận cuộc gặp có thể diễn ra ngay trong tuần tới, và ông Putin sau đó đề xuất Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là địa điểm tổ chức.

Moscow nhiều lần khẳng định muốn giải quyết hòa bình xung đột Ukraine, trên cơ sở đáp ứng các quan ngại an ninh của mình. Trong hai tháng qua, Nga đã tham gia ba vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian với Kiev, dẫn tới các cuộc trao đổi tù binh lớn và dự thảo điều khoản dàn xếp. Nga coi đây là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành và khẳng định xung đột sẽ chấm dứt nếu Kiev chấp nhận trung lập và đồng ý phi quân sự hóa.