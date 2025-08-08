Ông Trump sẵn sàng gặp ông Putin mà không có ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/8 tuyên bố tại Nhà Trắng rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin – ngay cả khi ông Putin từ chối gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – trong những ngày tới nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump nói rằng cuộc gặp Trump–Putin sẽ không diễn ra nếu Zelensky không tham gia.

“Mỹ kỳ vọng ông Putin phải gặp ông Zelensky thì mới có thể tiến hành cuộc gặp với ông Trump”, vị quan chức nói với trưởng văn phòng Washington của tờ Kyiv Post.

Tuy nhiên, trong tuyên bố trước báo chí sau đó, ông Trump khẳng định không có điều kiện nào như vậy.

“Không, ông ấy (Putin) không cần”, ông Trump nói. “Ông ấy muốn gặp tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chấm dứt sự giết chóc”.

Thông tin mới nhất này được đưa ra sau khi Điện Kremlin hoan nghênh khả năng diễn ra cuộc gặp Trump–Putin, nhưng bác bỏ sự tham gia của ông Zelensky. Ông Putin chỉ nói rằng cần có “một số điều kiện nhất định” mà không giải thích chi tiết.

Ông Trump cũng tái khẳng định hạn chót ngày 8/8 mà ông đặt ra để Nga đạt tiến triển về hòa bình hoặc sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt vẫn có hiệu lực.

“Chúng ta sẽ xem ông ấy nói gì. Điều đó tùy thuộc vào ông ấy”, ông Trump trả lời khi được hỏi về hạn chót vào ngày mai.

Theo nguồn tin ngoại giao của Kyiv Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoãn chuyến công du tới một nước thứ ba để sẵn sàng cho khả năng diễn ra các cuộc họp với phía Moscow. Phía Kremlin cho biết cuộc gặp Trump–Putin có thể diễn ra sớm nhất là vào tuần tới.

Theo Kyiv Post