Iran công bố danh sách "các nước thân thiện" được đi qua eo biển Hormuz

Iran cho phép tàu của Nga, Ấn Độ và một số nước “thân thiện” đi qua eo biển Hormuz nếu không hỗ trợ hành động chống Tehran.

Iran cho biết việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ đi kèm điều kiện các quốc gia không được hỗ trợ bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại nước này.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Tehran đã cho phép các tàu của Ấn Độ và Nga đi qua tuyến đường biển chiến lược này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X dẫn lời ông Araghchi, Lãnh sự quán Iran tại Mumbai đã liệt kê Ấn Độ cùng với Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan là những “quốc gia thân thiện” được phép đi qua điểm nghẽn hàng hải này.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển chiến lược đối với khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu, và việc gián đoạn lưu thông tại đây đã khiến giá hàng hóa trên thế giới tăng vọt.

Trong một tuyên bố trước đó của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, Tehran đã đặt ra điều kiện rõ ràng đối với các quốc gia muốn đi qua an toàn.

“Các tàu không thù địch, bao gồm cả tàu thuộc hoặc có liên quan đến các quốc gia khác, có thể đi qua – với điều kiện họ không tham gia hoặc hỗ trợ các hành động gây hấn chống lại Iran”, tuyên bố nêu rõ.

Ngoài ra, các quốc gia cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn và an ninh đã được công bố, phối hợp với các cơ quan chức năng Iran.

Tuần trước, Ấn Độ đã bác bỏ thông tin cho rằng Iran yêu cầu thả ba tàu chở dầu bị New Delhi bắt giữ trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về việc đảm bảo hành lang vận chuyển an toàn.

Hai tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn đang diễn ra, New Delhi cho biết hôm thứ Ba.

Ấn Độ hiện nhập khẩu khoảng 85% nhu cầu dầu và gần một nửa lượng khí đốt tự nhiên. Khoảng một nửa nguồn cung dầu và 55% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này phải đi qua eo biển Hormuz, cho thấy mức độ phụ thuộc cực lớn vào tuyến vận tải này.

Theo RT