Điện Kremlin: Địa điểm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin đã được chốt

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngay trong tuần tới, khi hai bên đã thống nhất được địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hôm 7/8.

Kỳ vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump gia tăng sau chuyến thăm Moscow hôm thứ Tư của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, chuyến đi mà Nhà Trắng mô tả là "đạt kết quả vượt mong đợi".

Ông Ushakov nói rằng các chi tiết về cuộc gặp sẽ được tiết lộ sau, nhưng hai bên đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc rằng cuộc gặp sẽ diễn ra trong thời gian rất gần. Ông Witkoff cũng đưa ra đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng phía Moscow từ chối bình luận về ý tưởng này, theo ông Ushakov.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin chính quyền Trump đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp với ông Putin vào tuần tới, và có đề xuất mời cả ông Zelensky tham dự. Nhà lãnh đạo Ukraine vẫn khẳng định ông cần đối thoại trực tiếp với tổng thống Nga để tạo đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Witkoff đã đến Moscow hôm thứ Tư để tiến hành các cuộc thảo luận mà ông Trump sau đó gọi là “rất hiệu quả” với ông Putin và các quan chức Nga khác. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ từng bày tỏ sự thất vọng trước việc các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kiev không có tiến triển, đồng thời đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và các đối tác thương mại quốc tế của nước này.

Phía Moscow nhiều lần khẳng định họ muốn một giải pháp hòa bình nhanh chóng và toàn diện cho xung đột, dựa trên các lợi ích cốt lõi của Nga. Theo các quan chức Nga, trở ngại lớn nhất đối với hòa bình là các yêu sách phi thực tế từ Ukraine và cam kết của các nước châu Âu ủng hộ Kiev trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí.

Các quan chức ở Kiev cho biết họ đã đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp với Nga từ tháng 5 để không bị xem là đối lập với nỗ lực hòa giải của Trump. Ukraine vẫn đang tìm kiếm thêm viện trợ quân sự từ phương Tây và yêu cầu tăng trừng phạt với Nga, với kỳ vọng điều này có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Trong khi đó, phía Nga cáo buộc ông Zelensky đang theo đuổi cuộc chiến “đến người Ukraine cuối cùng” vì tham vọng cá nhân.