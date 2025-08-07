Ông Trump lên kế hoạch gặp ông Putin trong tuần tới, chuẩn bị hội đàm ba bên chấm dứt chiến sự

Tổng thống Trump chuẩn bị gặp ông Putin và xúc tiến hội đàm với ông Zelensky nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Kế hoạch đang được phương Tây ủng hộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tổ chức cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay trong tuần tới, theo tờ New York Times ngày 6/8, dẫn nguồn tin từ hai quan chức am hiểu vấn đề. Trong một cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo Tây Âu, ông Trump được cho là đã công bố kế hoạch này.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump ca ngợi cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là “rất hiệu quả”. Theo Tổng thống Mỹ, “tiến triển lớn” đã đạt được trong cuộc đối thoại kéo dài gần ba tiếng, và các bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy lộ trình chấm dứt xung đột Ukraine “trong vài ngày hoặc vài tuần tới”. Ông Trump không tiết lộ thêm chi tiết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông đã thông báo cho một số đồng minh châu Âu về kết quả cuộc gặp tại Moscow. Theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã công bố kế hoạch này trong một cuộc gọi có sự tham gia của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Witkoff.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng được cho là có mặt trong cuộc điện đàm này. Tờ báo Mỹ cho biết ông Trump còn tuyên bố ý định tổ chức hội đàm ba bên với cả ông Putin và ông Zelensky, ngay sau khi hoàn tất cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga.

Theo New York Times, không có lãnh đạo Tây Âu nào dự kiến sẽ tham gia các cuộc họp nói trên. Những người có mặt trong cuộc điện đàm “đã chấp nhận” kế hoạch của ông Trump.

Khi được hỏi về thông tin này, Nhà Trắng xác nhận rằng ông Trump “sẵn sàng” gặp cả ông Putin và ông Zelensky. Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói rằng “phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp” Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận đã có “cuộc trao đổi với Tổng thống Trump” và khẳng định ông muốn thấy chiến sự giữa Kiev và Moscow đi đến hồi kết.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump chưa có trong chương trình nghị sự. Sáng thứ Tư, ông nói thêm rằng việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ ở mức cần thiết để lãnh đạo hai nước có thể gặp nhau sẽ “mất thời gian”, do còn tồn tại “một số lượng chưa từng có các vấn đề gây căng thẳng song phương”.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, với điều kiện thực tế chiến trường phải được tính đến, đồng thời các nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine phải được giải quyết trong khuôn khổ đối thoại.