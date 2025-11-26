Ông Trump rút thời hạn chót ký thỏa thuận hòa bình đối với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại thời hạn chót ép Ukraine ký thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, trong bối cảnh nhà đàm phán Steve Witkoff bị cáo buộc hướng dẫn Nga cách tiếp cận Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại thời hạn chót vào thứ Năm để Ukraine phải đồng ý với một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời phớt lờ một báo cáo cho rằng nhà đàm phán Mỹ ông Steve Witkoff đã hướng dẫn phía Nga cách tiếp cận ông về vấn đề này.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang bay đến Florida cho kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, ông Trump nói rằng các nhà đàm phán Mỹ đang đạt tiến triển trong cuộc thảo luận với Nga và Ukraine, và Moscow đã chấp nhận một số nhượng bộ. Ông không nêu chi tiết.

Một khuôn khổ do Mỹ xây dựng nhằm chấm dứt cuộc chiến – được tiết lộ lần đầu vào tuần trước – đã làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền Trump có thể sẵn sàng gây áp lực buộc Ukraine ký một thỏa thuận hòa bình nghiêng mạnh về phía Moscow.

Ông Trump cho biết đặc phái viên ông Steve Witkoff sẽ tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới, và con rể ông Trump, ông Jared Kushner – người từng giúp đàm phán thỏa thuận Gaza dẫn tới lệnh ngừng bắn mong manh trong chiến sự Israel–Hamas – cũng tham gia vào nỗ lực này.

Trong những ngày gần đây, ông Trump từng ấn định kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào ngày 27/11 là thời điểm ông muốn Ukraine đồng ý với một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine.

Nhưng ông và các trợ lý hiện đã rút lại mốc thời gian cứng, và nói rằng họ mong muốn có được thỏa thuận “càng sớm càng tốt”.

“Hạn chót đối với tôi là khi cuộc chiến kết thúc”, ông Trump nói trên chuyên cơ hôm 25/11.

Hãng tin Bloomberg trước đó đưa tin rằng trong một cuộc gọi ngày 14/10 với ông Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin, ông Witkoff đã nói rằng hai bên nên phối hợp xây dựng kế hoạch ngừng bắn cho Ukraine và rằng ông Putin nên nêu vấn đề này với ông Trump.

Bloomberg cho biết lời khuyên của ông Witkoff bao gồm cả gợi ý thu xếp một cuộc gọi Trump–Putin trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vào cuối tuần đó, đồng thời dùng thỏa thuận Gaza mới đạt được làm “đòn bẩy” tiếp cận.

Khi được hỏi về báo cáo trên, ông Trump nói ông chưa nghe đoạn ghi âm mà Bloomberg dựa vào, nhưng ông không bất ngờ vì “đó là cách một người làm ăn giao dịch vẫn làm”.

“Anh biết đấy, đó là một dạng rất chuẩn mực của đàm phán”, ông nói. “Tôi đoán ông ấy (Witkoff) cũng nói điều tương tự với Ukraine”.

Ông Trump nói rằng có vẻ như Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến, và rằng sẽ là “lợi ích tốt nhất” cho Ukraine nếu đạt được một thỏa thuận. Ông nói một số vùng lãnh thổ của Ukraine “có thể bị Nga chiếm được” trong vài tháng tới.

Ông Trump cho biết các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang được đàm phán với các nước châu Âu.

Theo Reuters