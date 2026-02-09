Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh sau chiến thắng áp đảo của bà Sanae Takaichi, đồng yen rơi tự do

Chiến thắng của bà Sanae Takaichi mở đường cho các cam kết giảm thuế và chi tiêu tài khóa quy mô lớn – những chính sách đã khiến thị trường tài chính lo ngại kể từ khi bà lên nắm quyền năm ngoái.

Chứng khoán Nhật Bản bật tăng lên các mức cao kỷ lục, trong khi trái phiếu bị bán tháo và đồng yen trượt xuống mức thấp chưa từng có so với franc Thụy Sĩ, sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sớm diễn ra vào Chủ nhật (8/2).

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi giành được 316 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, qua đó trao cho bà quyền lực gần như tuyệt đối để thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu lớn và chương trình giảm thuế đã hứa hẹn, mà không cần thương lượng với các đảng khác. “Siêu đa số” này cũng cho phép LDP thông qua luật mà không cần sự phê chuẩn của Thượng viện.

Chỉ số Nikkei 225 tăng vọt 5,7%, lên mức chưa từng có là 57.337,07 điểm vào lúc 0h30 GMT (7h30 sáng giờ VN). Chỉ số Topix rộng hơn cũng tăng 3,4%, chạm kỷ lục 3.825,67 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng tới 4,5 điểm cơ bản, lên 2,275%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng tới 6,5 điểm cơ bản, đạt 3,615%. Các kỳ hạn khác vẫn chưa giao dịch. Lợi suất trái phiếu tăng khi giá trái phiếu giảm.

“Quy mô đa số ghế mang lại sự rõ ràng cho hướng đi của Nhật Bản: trong ngắn hạn, thị trường đang điều chỉnh và giả định đồng yen sẽ yếu hơn, trong khi lợi suất trên toàn bộ đường cong có thể tăng”, George Boubouras, Giám đốc nghiên cứu tại K2 Asset Management, nhận định. “Tuy nhiên, một khi các chính sách được triển khai phù hợp với đa số áp đảo mới này, đồng yen sẽ sớm ổn định trở lại”.

Từ góc độ hoạch định chính sách, chiến thắng lớn của bà Takaichi thậm chí có thể là kịch bản tốt nhất đối với nhà đầu tư trái phiếu, bởi LDP sẽ không phải nhượng bộ trước các đảng đối lập – những lực lượng đang kêu gọi giảm thuế sâu hơn và kích thích tài khóa mạnh tay hơn nữa.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đã vọt lên mức kỷ lục 3,88% vào tháng trước, khi bà Takaichi lần đầu cam kết đình chỉ thuế đối với thực phẩm trong 2 năm. Tuy nhiên, trong hai tuần gần đây, lợi suất này đã thấp hơn đáng kể.

Đồng yen giảm tới 0,3%, xuống 203,30 yen đổi 1 franc Thụy Sĩ trong hôm đầu tuần – lần đầu tiên trong lịch sử chạm mức này.

Đồng tiền Nhật Bản cũng giảm 0,4% xuống 186,55 yen đổi 1 euro, tiến sát mức đáy kỷ lục 186,86 của tháng trước. So với USD, yen mất 0,5%, xuống thấp nhất 157,95 yen/USD, mức thấp nhất trong vòng hai tuần.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, nhà ngoại giao phụ trách tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura, dường như đã đặt ra một “ngưỡng sàn” cho đồng yen, khi tuyên bố chính phủ đang “theo dõi chặt chẽ các biến động tiền tệ với mức độ khẩn cấp cao” – một cảnh báo rõ ràng về khả năng can thiệp mua yen.

