Ukraine bất ngờ “xuống thang”, đồng ý thỏa thuận hòa bình với Nga

Ukraine đồng ý với thỏa thuận hòa bình sau khi Nga tấn công Kiev. Các cuộc đàm phán bí mật tại Abu Dhabi và Geneva được cho là bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

Ukraine đã đồng ý với một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga, một quan chức Mỹ nói với Fox News hôm 25/11.

Một số chi tiết nhỏ của thỏa thuận vẫn cần được thống nhất, quan chức này cho biết.

Ông Jeff Tolbert, người phát ngôn của Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll, nói với Fox News rằng ông Driscoll và ê-kíp của mình đã gặp các quan chức Nga tại Abu Dhabi vào thứ Hai và thứ Ba để thảo luận khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình Ukraine.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi và chúng tôi vẫn lạc quan. Bộ trưởng Driscoll đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng và các cơ quan liên bang Mỹ khi quá trình thương lượng tiếp tục”, ông Tolbert nói.

Một quan chức Mỹ cho biết phái đoàn Ukraine cũng có mặt tại Abu Dhabi và đã liên lạc với ông Driscoll cùng đội của ông.

Hoạt động ngoại giao dồn dập cuối tuần qua diễn ra sau khi bản kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm bị rò rỉ cho Axios, điều mà nhiều lãnh đạo châu Âu và nghị sĩ Mỹ xem là thiên về lợi ích của Nga.

Hạ nghị sĩ Don Bacon, bang Nebraska, viết trên X rằng đề xuất ban đầu của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là một “văn kiện đầu hàng đối với Ukraine, khiến nước này lệ thuộc Nga trong nhiều thập kỷ tới”.

Ông nói phiên bản mới nhất – được xây dựng với sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio và đóng góp của các quan chức Ukraine cùng châu Âu – là một kế hoạch tốt hơn.

“Chúng ta phải đứng về phía tự do và pháp quyền”, ông Bacon viết.

Quyết định đồng ý với thỏa thuận của Ukraine diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích trong đêm vào Kiev, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người bị thương, theo chính quyền Kiev.

Các cuộc tấn công vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự xảy ra đúng lúc các quan chức Mỹ và Ukraine nhóm họp cuối tuần tại Geneva để thảo luận bản kế hoạch hòa bình 28 điểm mà chính quyền ông Trump đang thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến gần bốn năm qua.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, nhắc đến các cuộc đàm phán ở Geneva khi đề cập việc nước này đồng ý các phần trọng yếu của thỏa thuận hòa bình.

“Chúng tôi trân trọng các cuộc họp mang tính xây dựng và hiệu quả được tổ chức tại Geneva giữa các phái đoàn Ukraine và Mỹ, cũng như nỗ lực kiên định của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh”, ông Umerov viết trên X.

“Phái đoàn của chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về những điều khoản cốt lõi của thỏa thuận được thảo luận tại Geneva. Chúng tôi hiện trông đợi sự ủng hộ của các đối tác châu Âu trong các bước tiếp theo”, ông nói thêm.

Ông Umerov nói thêm rằng Ukraine mong chờ Tổng thống Zelensky sớm thăm Mỹ “vào thời điểm phù hợp nhất” để “hoàn tất các bước cuối cùng và ký kết thỏa thuận với Tổng thống Trump”.

Theo Fox News