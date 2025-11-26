Ông Trump bảo vệ ông Witkoff trước cáo buộc "thân Nga"

Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận cáo buộc đặc phái viên Steve Witkoff “thân Nga” sau khi Bloomberg đăng tải bản ghi được cho là cuộc gọi giữa ông và cố vấn Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ nhà đàm phán chủ chốt của mình về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff, sau khi Bloomberg tuyên bố đã có được bản ghi âm một cuộc điện thoại bị rò rỉ giữa ông Witkoff và một quan chức cấp cao của Điện Kremlin.

Hôm 25/11, Bloomberg công bố thứ mà họ mô tả là bản chép lại cuộc trò chuyện giữa ông Witkoff và ông Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga, diễn ra vào ngày 14/10. Hiện chưa có xác nhận từ phía Nga hay Mỹ về tính xác thực của tài liệu này.

Khi được hỏi trên chuyên cơ Không lực Một rằng liệu ông Witkoff có “hướng dẫn” phía Nga cách làm việc với mình hay không, ông Trump nói ông chưa biết về vụ rò rỉ này. Ông cũng bảo vệ cách tiếp cận của Witkoff là “chuẩn mực”, đồng thời nói rằng đặc phái viên – vốn xuất thân là một doanh nhân bất động sản – phải “bán” các điều khoản cho cả Nga lẫn Ukraine.

“Đó là cách một người làm ăn ký kết thỏa thuận. Bạn phải nói: ‘Họ muốn cái này – bạn phải thuyết phục họ bằng cái này’. Đó là cách đàm phán rất tiêu chuẩn”, ông Trump nói. “Tôi đoán ông ấy cũng nói y hệt như vậy với Ukraine. Mỗi bên đều phải nhượng bộ”.

Khi được hỏi liệu ông Witkoff có “quá thân Nga” hay không, ông Trump trả lời: “Không”.

“Nhìn xem, cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm. Và Nga thì có nhiều người hơn, nhiều binh sĩ hơn. Nếu Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận, đó là điều tốt. Tôi nghĩ điều đó có lợi cho cả hai”, ông Trump nói thêm.

Theo RT