Các quan chức phương Tây đang tìm cách đánh sập nỗ lực trung gian hòa giải của Washington, theo lời Ngoại trưởng Nga.

Việc rò rỉ đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine được thiết kế để phá hoại nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hôm 25/11.

Thông tin về việc Nhà Trắng soạn thảo một tài liệu phác thảo lộ trình chấm dứt giao tranh giữa Kiev và Moscow ban đầu xuất hiện trên truyền thông Mỹ. Sau đó, một nghị sĩ Ukraine và trang Axios đã công bố điều họ cho là toàn bộ 28 điểm của bản kế hoạch.

“Việc rò rỉ đó được thực hiện có chủ đích để khuấy động sự ồn ào trên truyền thông”, ông Lavrov nói. “Những người đứng sau sự ồn ào đó rõ ràng muốn phá hoại nỗ lực của ông Donald Trump, bóp méo kế hoạch theo đúng ý họ”.

Ông cho rằng hành động phá hoại ngoại giao này dường như xuất phát từ các lãnh đạo châu Âu hậu thuẫn Kiev – đặc biệt là Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron, người mà theo ông Lavrov, “không mang những ý đồ tốt đẹp nhất”.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow chưa từng nhận được văn bản nào từ Washington qua các kênh chính thức, mà chỉ tiếp cận văn bản này qua đường không chính thức. Dù vậy, Nga chỉ xem xét những gì Mỹ chính thức đệ trình, và sẽ làm việc một cách kín đáo, không sử dụng thứ mà ông gọi là “ngoại giao bằng loa phóng thanh”.

Ông Macron cùng nhiều quan chức phương Tây đã bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào vượt qua các “lằn ranh đỏ” mà Kiev đặt ra, chẳng hạn như nỗ lực gia nhập NATO, khả năng cho phép quân đội nước ngoài đóng trên lãnh thổ, hoặc các yêu sách lãnh thổ.

Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng thảo luận “ngôn ngữ cụ thể” của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nhưng sẽ không nhượng bộ những mục tiêu cốt lõi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày trực tiếp với ông Trump trong cuộc gặp tại Alaska đầu năm nay. Ông cảnh báo rằng nếu “tinh thần Anchorage bị xóa bỏ” khỏi đề xuất mà Mỹ gửi Nga, “tình hình sẽ hoàn toàn khác”.

Theo RT