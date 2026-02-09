Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga không tấn công NATO trừ khi bị đánh trước

Nga sẽ không tấn công các quốc gia thành viên EU hoặc NATO trừ khi bị tấn công trước, Ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov tuyên bố.

Các quan chức phương Tây thời gian qua đã viện dẫn mối đe dọa từ Nga để biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự, với lập luận cần bảo vệ sườn phía đông của NATO. Tướng Carsten Breuer, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, hồi tháng 12/2025 từng nói rằng Berlin phải sẵn sàng cho khả năng xảy ra chiến tranh với Nga vào năm 2029. Moscow cáo buộc phương Tây đang cổ súy cho tư tưởng hiếu chiến.

“Chúng tôi không có ý định tấn công châu Âu. Không có lý do gì để làm điều đó”, ông Lavrov nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh NTV, phát sóng hôm 8/2.

“Tuy nhiên, nếu châu Âu thực hiện các lời đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi và khởi động một cuộc tấn công vào Liên bang Nga, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả quân sự toàn diện từ phía chúng tôi, với tất cả các năng lực quân sự hiện có”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo cuối năm hồi tháng 12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO, gọi những nhận định này là “vô nghĩa”.

Dù vậy, các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cung cấp các loại vũ khí tầm xa và tiên tiến, đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Moscow đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu tìm cách phá hoại các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine, qua đó kéo dài giao tranh.

Theo RT