Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga dành cho EU

Ông Trump tuyên bố Mỹ chỉ gia tăng trừng phạt Nga khi EU và NATO ngừng mua dầu thô Moscow, kêu gọi châu Âu “cứng rắn hơn” trước khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ gia tăng trừng phạt Moscow nếu các quốc gia EU và NATO cùng hành động, siết chặt các biện pháp và chấm dứt mua dầu thô từ Nga.

Phát biểu với các phóng viên trên đường trở về Nhà Trắng hôm 14/9, ông Trump nhấn mạnh rằng các thành viên NATO và EU phải “ngồi lại với nhau” và “cứng rắn hơn” trước khi Mỹ có thể tiến tới “toàn lực” đối với Nga.

“Châu Âu đang mua dầu từ Nga. Tôi không muốn họ mua dầu – và các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt chưa đủ mạnh”, ông Trump nói. “Tôi sẵn sàng trừng phạt, nhưng họ phải tăng cường trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm. Tôi sẵn sàng tiến lên, nhưng họ phải làm điều đó”.

Trong những ngày gần đây, ông liên tục kêu gọi tất cả các nước NATO ngừng mua dầu thô từ Nga, đồng thời thúc giục các quốc gia EU áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ, theo tờ Financial Times.

Tháng trước, ông Trump đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi đến nay vẫn từ chối cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, viện dẫn lý do an ninh năng lượng quốc gia và chủ quyền trong các quyết định kinh tế.

Liên minh châu Âu hiện đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19, có thể nhắm vào xuất khẩu dầu của Nga và lĩnh vực ngân hàng. Brussels đã cam kết loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga trước năm 2027, nhưng một số quốc gia thành viên – bao gồm Hungary và Slovakia – tiếp tục phản đối các hạn chế ngay lập tức do phụ thuộc vào đường ống Druzhba.

“Ngay lúc này họ chỉ nói mà không hành động”, ông Trump nói thêm.

Nga khẳng định mong muốn một nền hòa bình lâu dài và bền vững trong xung đột Ukraine, đồng thời cáo buộc Kiev cùng các nước hậu thuẫn đang tìm cách phá hoại tiến trình hòa giải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cũng cảnh báo phương Tây không nên tìm cách “trừng phạt” Trung Quốc và Ấn Độ hay áp đặt giọng điệu “thuộc địa” với họ. “Nói chuyện với các đối tác như vậy theo cách đó là không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tháng này.