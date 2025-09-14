Ba Lan tiếp nhận lô xe tăng Abrams cải tiến mới: Ukraine hưởng lợi như thế nào?

Ba Lan tiếp nhận thêm 38 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams trong hợp đồng 4,8 tỷ USD. Trong khi đó, Ukraine chịu tổn thất nặng nề khi sử dụng Abrams Mỹ viện trợ.

Quân đội Ba Lan vừa tiếp nhận thêm 38 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams, đưa nước này tiến sát vị trí trở thành quốc gia vận hành Abrams lớn nhất ngoài Mỹ và là đồng minh NATO duy nhất sở hữu loại xe tăng này. Lô xe tăng mới là đợt giao hàng thứ ba trong hợp đồng trị giá 4,8 tỷ USD ký hồi tháng 4/2022.

Trước đó, Ba Lan cũng đã đặt mua 116 xe tăng M1A1 cũ hơn, kém hiện đại hơn, với lô cuối cùng được bàn giao vào tháng 7/2024 – chỉ 13 tháng sau khi những chiếc đầu tiên tới nơi vào ngày 28/6/2023.

So với M1A1, phiên bản M1A2 SEPv3 có giáp tháp pháo và thân trước dày hơn, dễ bảo dưỡng hơn, khả năng phát và phân phối điện năng cao hơn, tích hợp năng lực tác chiến mạng vượt trội, đồng thời tương thích với đạn xuyên giáp động năng M829A4 đời mới. Lô SEPv3 trước đó được giao cho Ba Lan vào tháng 5/2025.

Xe tăng Abrams của Quân đội Ukraine bị phá hủy gần Avdiivka. Ảnh: MW.

Việc Ba Lan nhanh chóng mua sắm các xe tăng Abrams, song song với hợp đồng số lượng lớn xe tăng K2 của Hàn Quốc, đã cho phép nước này loại biên các dòng Leopard 2 của Đức cùng T-72 và PT-71 có nguồn gốc Liên Xô, đồng thời chuyển chúng sang Ukraine.

Tính tới nay, Ba Lan được cho là đã cung cấp gần 350 xe T-72 cho Kiev. Trong bối cảnh Ukraine chịu tổn thất nhanh chóng với các xe tăng phức tạp hơn như T-64, dòng T-72 do Ba Lan viện trợ đã trở thành xương sống trong lực lượng tăng-thiết giáp của Ukraine.

Mỹ cũng đã viện trợ một số xe tăng Abrams cho Ukraine, song hiệu quả chiến đấu của chúng lại gây nhiều tranh cãi. Các kíp lái Ukraine phàn nàn rằng Abrams dễ gặp trục trặc kỹ thuật, đặc biệt là các linh kiện điện tử dễ bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm. Ngoài ra, trên thực địa, Abrams cho thấy sự mong manh trước UAV, tên lửa chống tăng cũng như hỏa lực từ pháo xe tăng T-72 của Nga.

Những chiếc Abrams đầu tiên được triển khai trong chiến đấu từ tháng 2/2024 và đã chịu thiệt hại nặng nề. Đến tháng 6/2025, quân đội Ukraine được đánh giá là đã mất tới 87% số Abrams do Mỹ cung cấp.