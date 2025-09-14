Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 Nga tập luyện tấn công giả định các mục tiêu NATO

Oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga tham gia tập trận Zapad 2025 với các đòn tập kích mô phỏng, áp dụng kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine. Động thái diễn ra khi Mỹ đưa B-52H tới châu Âu.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) vừa triển khai oanh tạc cơ tầm xa Tu-22M3 để thực hiện các đòn tập kích mô phỏng vào mục tiêu đối phương trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Nga – Belarus Zapad 2025. Theo thông báo, các đòn tấn công này được tiến hành “nhằm phá vỡ hệ thống chỉ huy và tiêu diệt các cơ sở trọng yếu”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các kíp lái Tu-22M3 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện đòn tập kích bằng đánh bom, phá hủy mục tiêu tại một bãi huấn luyện trong khuôn khổ diễn tập chiến lược Zapad 2025”.

Cơ quan này nhấn mạnh thêm rằng những kinh nghiệm chiến đấu rút ra từ chiến trường Ukraine đã được áp dụng trong đợt huấn luyện. Cuộc tập trận diễn ra đúng thời điểm Không quân Mỹ cũng triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52H mang khả năng hạt nhân tới châu Âu để tham gia tập trận.

Tu-22M3 tại Căn cứ Không quân Belaya. Ảnh: MW.

Tu-22M3 được sản xuất từ năm 1989–1997, cùng thời điểm Mỹ đưa vào biên chế oanh tạc cơ tàng hình B-2. So với các máy bay ném bom chiến lược tầm liên lục địa Tu-160 và Tu-95MS, Tu-22M3 nhẹ hơn và có tầm bay ngắn hơn. Tuy nhiên, dòng oanh tạc cơ này đã đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch chống nổi dậy ở Syria và gần đây là trong cuộc chiến Nga – Ukraine.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yury Ignat, từng nhiều lần cảnh báo về sức mạnh của tên lửa hành trình Kh-22 mà Tu-22M3 mang theo. Ông cho biết loại vũ khí này gần như “bất khả xâm phạm” trước hệ thống phòng không hiện có.

Vào tháng 12/2023, ông Ignat tiết lộ rằng kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát mạnh từ tháng 2/2022, các máy bay Tu-22 đã phóng khoảng 300 quả tên lửa Kh-22 và Kh-32 vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, và phòng không Ukraine “không bắn hạ được một quả nào”.

Máy bay ném bom Tu-22M3. Ảnh: MW.

Tháng 1 cùng năm, ông còn khẳng định: “Tôi nhấn mạnh rằng với những gì chúng tôi có trong kho vũ khí, việc bắn hạ Kh-22 là bất khả thi”, nhấn mạnh tốc độ siêu nhanh của loại tên lửa này là lý do chính.

Từ cuối thập niên 2010, Nga đã mở rộng lực lượng Tu-22M3 bằng cách đưa một số chiếc từ kho dự trữ trở lại hoạt động, đồng thời nâng cấp chúng lên chuẩn Tu-22M3M. Các vụ tập kích bằng UAV và tên lửa của Ukraine vào căn cứ Nga ngày 1/6, phá hủy nhiều Tu-95MS, cùng với việc chương trình phát triển oanh tạc cơ thế hệ mới PAK DA bị chậm trễ, đang làm dấy lên khả năng Tu-22M3 sẽ tiếp tục được Nga sử dụng nhiều hơn trong tương lai.

Trong khi PAK DA được thiết kế để thay thế hai dòng Tu-95MS và Tu-160, thì Tu-22M3 lại không có mẫu kế nhiệm trực tiếp, khiến nhiều chuyên gia dự đoán dòng máy bay này có thể phục vụ lâu dài hơn cả hai loại còn lại. Hiện tại, chúng vẫn đang trong quá trình hiện đại hóa, bao gồm cả việc tích hợp biến thể phóng từ trên không của tên lửa siêu vượt âm Zircon, vốn đang được phát triển.