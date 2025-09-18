Vương quốc Anh chào đón ông Trump bằng nghi lễ hoàng gia trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước lần hai tới Anh, được Vua Charles tiếp đón trọng thể, với lễ nghi hoàng gia và hàng tỷ USD đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai mang tính lịch sử tới Anh trong hôm 17/9, giữa bối cảnh hoành tráng chưa từng có, an ninh dày đặc, những cam kết đầu tư công nghệ khổng lồ, trong khi Vua Charles cùng Hoàng gia Anh chào đón đồng minh thân cận nhất của đất nước.

Ông Trump và phu nhân Melania được nhà vua chiêu đãi tại Lâu đài Windsor – lâu đài cổ nhất và lớn nhất có người ở trên thế giới, nơi gắn bó với các vị quân vương Anh suốt gần 1.000 năm. Tại đây, ông được tận hưởng đầy đủ các nghi thức hoàng gia từ đoàn rước bằng xe ngựa cho đến yến tiệc xa hoa.

Anh cho biết đã tổ chức màn chào đón quân sự mang tính nghi thức lớn nhất cho một chuyến thăm cấp nhà nước trong lịch sử cận đại. Ông Trump, một người hâm mộ Hoàng gia công khai, đã không giấu nổi niềm vui khi trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử được mời tới hai chuyến thăm cấp nhà nước.

“Đây là một nơi rất đặc biệt”, ông Trump nói, khẳng định ông “yêu nước Anh”.

Vua Charles III và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trong đoàn xe ngựa diễu hành đến Lâu đài Windsor, Berkshire ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Anh kỳ vọng củng cố mối quan hệ đặc biệt

Thủ tướng Keir Starmer hy vọng sẽ tận dụng tình cảm đó nhằm củng cố “mối quan hệ đặc biệt” giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút hàng tỷ USD đầu tư, thảo luận về thuế quan và gây sức ép lên ông Trump trong các vấn đề Ukraine và Israel.

Các tập đoàn lớn gồm Microsoft, Nvidia, Google và OpenAI đã cam kết đầu tư 31 tỷ bảng (42 tỷ USD) vào Anh trong những năm tới, tập trung vào AI, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Ông Starmer cũng kỳ vọng đạt thêm tiến triển về thương mại sau khi Anh ký thỏa thuận đầu tiên với ông Trump để giảm một số thuế quan. Các cuộc thảo luận có thể đề cập đến các loại thuế còn tồn tại với thép, rượu whisky và cá hồi.

Hoàng tử và Công nương xứ Wales tiếp đón Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Lâu đài Windsor ở Windsor, Berkshire ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

“Họ muốn xem liệu có thể tinh chỉnh thỏa thuận thương mại một chút hay không”, ông Trump phát biểu trước chuyến thăm.

Tuy nhiên, trong khi ông Starmer đặt niềm tin vào Hoàng gia để tranh thủ cảm tình của vị Tổng thống vốn nặng tình với nước Anh (mẹ ông Trump đến từ Scotland), thì vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump vốn không được lòng công chúng Anh, trong khi chính ông Starmer cũng đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ lao dốc và khó khăn kinh tế – điều khiến ông phải chứng minh rằng “lá bài Hoàng gia” này thực sự mang lại lợi ích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Vua Charles III, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Hoàng hậu Camilla tham dự lễ đón trọng thể tại Lâu đài Windsor, Berkshire ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump chói lọi giữa nghi lễ Hoàng gia

Nếu như ngày 18/9 tập trung vào các vấn đề địa chính trị và thương mại khi ông Trump được ông Starmer đón tiếp tại dinh thự Chequers, thì ngày 17/9 hoàn toàn dành cho các nghi lễ long trọng.

Ông Trump và bà Melania đã cùng Vua Charles, Hoàng hậu Camilla cùng các thành viên Hoàng gia và quan chức tham gia đoàn rước xe ngựa, với hai bên đường có sự hiện diện của 1.300 quân nhân Anh. Sau đó, ông Trump – đôi lúc trò chuyện, mỉm cười với Vua Charles – duyệt đội binh lính mặc quân phục đỏ thắm và mũ lông gấu.

Tiếp đó, vợ chồng ông Trump tham quan những hiện vật lịch sử trong Bộ sưu tập Hoàng gia liên quan tới Mỹ, rồi tới Nhà nguyện St George – nơi yên nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II, người từng tiếp đón ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên năm 2019 – để đặt vòng hoa. Nữ hoàng qua đời vào tháng 9/2022.

Sự kiện còn có duyệt binh và màn bay trình diễn của đội nhào lộn Red Arrows nổi tiếng của Anh, nhưng thời tiết xấu đã khiến các tiêm kích F-35 của Anh và Mỹ – biểu tượng hợp tác quốc phòng song phương – không thể tham gia.

Gia đình ông Trump cũng có buổi gặp riêng với Hoàng tử William – người thừa kế ngai vàng mà ông Trump từng khen là “rất đẹp trai” – cùng Công nương Kate. Phát ngôn viên của Hoàng tử mô tả cuộc gặp là “ấm áp và thân thiện”. Ngày lễ nghi khép lại bằng yến tiệc cấp nhà nước xa hoa.

Với Vua Charles, 76 tuổi, sự kiện này có thể mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ông và ông Trump có ít điểm chung – từ nửa thế kỷ đấu tranh vì môi trường, thúc đẩy hòa hợp tôn giáo cho tới việc ủng hộ mạnh mẽ Canada. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để ông thu hút sự chú ý toàn cầu lớn nhất kể từ lễ đăng quang.

“Nếu chuyến thăm diễn ra tốt đẹp… tôi cho rằng đây sẽ được ghi nhớ như sự kiện quan trọng nhất trong triều đại của ông”, sử gia Anthony Seldon nhận định.

Theo Reuters