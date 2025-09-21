Ông Trump muốn lấy lại căn cứ Bagram, Taliban đáp trả lạnh lùng

Chính quyền Taliban từ chối đề nghị của Donald Trump về việc Mỹ giành lại căn cứ Bagram, nhấn mạnh cam kết trong Thỏa thuận Doha và cảnh báo Washington cần tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ Afghanistan.

Chính quyền Taliban hôm 21/9 đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giành lại căn cứ không quân Bagram, 4 năm sau khi cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan để lại cơ sở quân sự rộng lớn này trong tay Taliban.

Hiện chưa rõ Washington đã có những trao đổi gì với giới chức Afghanistan về khả năng quay trở lại quốc gia này. Tuy nhiên, ông Trump từng ám chỉ rằng Taliban – lực lượng vẫn đang vật lộn với khủng hoảng kinh tế, thiếu tính chính danh quốc tế, chia rẽ nội bộ và mối đe dọa từ các nhóm vũ trang đối thủ kể từ khi lên nắm quyền năm 2021 – có thể sẽ để ngỏ khả năng cho quân đội Mỹ trở lại.

Người phát ngôn chính của Taliban, Zabihullah Mujahid, đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump và kêu gọi Mỹ theo đuổi một chính sách “thực tế và hợp lý”. Trên mạng xã hội X, ông Mujahid khẳng định Afghanistan đang theo đuổi đường lối đối ngoại dựa trên kinh tế, tìm kiếm quan hệ xây dựng với tất cả các quốc gia dựa trên lợi ích chung và cùng chia sẻ.

Ông nhấn mạnh rằng Afghanistan đã nhất quán thông báo với Mỹ trong mọi vòng đàm phán song phương rằng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề tối quan trọng.

“Cần nhớ rằng, theo Thỏa thuận Doha, Mỹ đã cam kết ‘sẽ không sử dụng hoặc đe dọa dùng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của Afghanistan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này’”, ông Mujahid tuyên bố, đồng thời yêu cầu Washington tuân thủ cam kết của mình.

Ông Mujahid không trả lời các câu hỏi về việc liệu có trao đổi nào với chính quyền Trump liên quan đến căn cứ Bagram hay lý do vì sao ông Trump tin rằng Mỹ có thể giành lại nơi này.

Tháng 8 năm ngoái, Taliban đã tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm ngày họ tiếp quản căn cứ Bagram với màn trình diễn quân sự rầm rộ, phô trương số khí tài Mỹ bỏ lại, khiến Nhà Trắng đặc biệt chú ý. Ông Trump nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì “sự bất tài nghiêm trọng” trong quá trình rút quân, vốn đã chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất lịch sử nước Mỹ.

Theo Politico