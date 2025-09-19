Ông Trump chỉ trích Fox News, đòi đuổi hãng thăm dò: “Khảo sát kinh tế Mỹ quá tệ”

Tổng thống Trump công khai chỉ trích Fox News vì kết quả thăm dò cho thấy 52% cử tri cho rằng kinh tế Mỹ tệ hơn, thất nghiệp lên mức 4,3%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/9 nói với người dẫn chương trình Martha MacCallum của Fox News rằng kênh này cần thuê một hãng thăm dò dư luận mới, sau khi ông được hỏi về kết quả khảo sát kém gần đây liên quan đến kinh tế.

Trong buổi phỏng vấn trực tiếp trên chương trình The Story từ Vương quốc Anh, MacCallum đặt câu hỏi: “Chúng tôi thấy nhiều khảo sát cho thấy kết quả không khả quan về kinh tế. Cuộc thăm dò mới nhất của Fox cho biết 52% người dân cho rằng nền kinh tế tệ hơn dưới chính quyền này. Tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao nhất trong 4 năm. Giá nhu yếu phẩm tăng vọt trong nhiệm kỳ trước…Với những kế hoạch mà ngài vừa đề cập, người dân sẽ cảm nhận được sự cải thiện vào khi nào, thưa Tổng thống Trump?”.

Ông Trump trả lời: “Khi các nhà máy bắt đầu mở cửa trở lại. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng, các bạn biết đấy. Còn về khảo sát của Fox, tôi phải nói, như tôi từng nói trước đây, đó là những kết quả tệ nhất mà tôi từng nhận được…Trong cuộc bầu cử, họ cho rằng tôi chỉ thắng sát nút, không phải cách biệt lớn. Tôi đã nói với Rupert Murdoch rồi, hãy đi thuê một hãng thăm dò mới đi, vì ông ta tệ quá. Và chuyện này kéo dài nhiều năm rồi”.

Kết quả khảo sát được đưa ra sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo rằng các doanh nghiệp chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng trước, giảm mạnh so với 79.000 việc làm trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với dự báo 80.000 của giới kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, cao nhất kể từ năm 2021.

Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm vào thứ Tư, do triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn.

Theo khảo sát toàn quốc của Fox News được tiến hành từ ngày 6 đến 9/9, 52% cử tri cho rằng chính quyền Trump đã khiến kinh tế tệ hơn. Chỉ 30% cho rằng kinh tế được cải thiện, trong khi 18% thấy không có sự khác biệt.

Khảo sát do Beacon Research và Shaw & Company Research thực hiện, dựa trên phản hồi của 1.004 cử tri đăng ký chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu toàn quốc, sai số ±3 điểm phần trăm.

Trong buổi trò chuyện với MacCallum, ông Trump cũng dự đoán kinh tế sẽ “khả quan trong khoảng một năm nữa”, đồng thời ca ngợi việc nhiều hãng sản xuất ô tô quay trở lại Mỹ nhờ chính sách thuế quan của ông.

Chính quyền Trump trước đây cũng từng chỉ trích các con số khảo sát về kinh tế của Fox News. Hồi tháng 4, người dẫn chương trình John Roberts đã chất vấn Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller về các số liệu này, khi chúng cho thấy ông Trump “thua” trong các vấn đề kinh tế, thuế quan và lạm phát. Ông Miller đáp lại: “Tôi không muốn khiến ông khó xử, John, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, Fox News cần sa thải nhà thăm dò này.”

Kinh tế hiện vẫn là vấn đề quan trọng nhất với cử tri Mỹ, theo khảo sát của Fox News. 37% cho rằng đây là mối quan tâm hàng đầu của đất nước. Vấn đề nhập cư và an ninh biên giới đứng thứ hai với 13% cử tri, trong khi y tế và chia rẽ chính trị mỗi vấn đề chiếm 11%. Các vấn đề khác chỉ đạt tỷ lệ ở mức một con số.

Theo Newsweek