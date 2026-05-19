Ông Putin lần đầu gửi video tới người dân Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp bằng video tới người dân Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh, khẳng định quan hệ Nga - Trung đang ở mức “chưa từng có trong lịch sử”.

Trước thềm chuyến công du được đánh giá là đặc biệt quan trọng tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn cách xuất hiện khác thường: không viết bài cho báo chí địa phương hay trả lời phỏng vấn như các chuyến thăm lớn trước đây, mà trực tiếp ghi hình một thông điệp gửi tới người dân Trung Quốc.

Trong đoạn video được công bố trước chuyến đi kéo dài hai ngày tới Trung Quốc, ông Putin nói ông “rất vui mừng” khi một lần nữa tới Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà nhà lãnh đạo Nga gọi là “người bạn lâu năm thân thiết”.

Động thái này lập tức thu hút chú ý từ giới quan sát Nga và Trung Quốc, bởi trong nhiều năm qua, Điện Kremlin thường để ông Putin đăng bài viết dài hoặc trả lời các cơ quan truyền thông sở tại trước mỗi chuyến thăm ngoại giao lớn. Việc chuyển sang hình thức phát biểu bằng video được xem là tín hiệu cho thấy Moscow muốn nhấn mạnh yếu tố cá nhân trong quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời tạo hiệu ứng trực tiếp hơn với công chúng Trung Quốc.

“Các chuyến thăm cấp cao thường xuyên và các cuộc đối thoại Nga - Trung là một phần quan trọng, không thể tách rời trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương và khai mở tiềm năng thực sự không giới hạn giữa hai nước”, ông Putin nói trong thông điệp.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngày 19-20/5, đúng dịp tròn 25 năm hai nước ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung — văn kiện được xem là nền móng cho giai đoạn xích lại gần nhau mạnh mẽ nhất giữa Moscow và Bắc Kinh kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ông Putin cho rằng hiệp ước này đã tạo ra “nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thực sự”, đồng thời khẳng định quan hệ Nga - Trung hiện đã đạt tới “mức độ chưa từng có trong lịch sử”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow và Bắc Kinh không chỉ tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế, mà còn mở rộng phối hợp trong quốc phòng, công nghệ, năng lượng và giao lưu nhân văn. Ông nhấn mạnh đây sẽ là những chủ đề trọng tâm trong các cuộc hội đàm sắp tới với ông Tập Cận Bình.

“Tôi thực sự đánh giá cao cam kết hợp tác lâu dài với Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông Putin nói. “Tôi tin rằng mối quan hệ ấm áp và hữu nghị giữa chúng tôi cho phép hai nước cùng hoạch định những kế hoạch táo bạo nhất cho tương lai và biến chúng thành hiện thực.”

Thông điệp của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Trung đang trở thành một trong những trục địa chính trị quan trọng nhất thế giới. Sau hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow liên quan tới xung đột ở Ukraine, Trung Quốc đã nổi lên như đối tác thương mại và công nghệ then chốt của Nga.

Điện Kremlin cho biết kim ngạch thương mại song phương hiện đã “vượt xa mốc 200 tỷ USD”, trong khi phần lớn các giao dịch giữa hai nước giờ đây được thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ thay vì USD.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết ông Putin sẽ mang theo một phái đoàn cấp cao gồm nhiều bộ trưởng, quan chức hàng đầu cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng lớn của Nga. Dự kiến khoảng 40 văn kiện hợp tác song phương sẽ được ký trong chuyến đi, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngoài các vấn đề kinh tế và địa chính trị, ông Putin cũng nhấn mạnh việc hai nước triển khai cơ chế miễn thị thực song phương sẽ giúp thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu nhân dân.

“Quan hệ chiến lược gần gũi giữa Nga và Trung Quốc đang đóng vai trò ổn định lớn đối với thế giới”, ông Putin nói. “Không liên minh để chống lại bất kỳ ai, chúng tôi theo đuổi hòa bình và thịnh vượng chung.”

Theo RT