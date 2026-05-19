Số người chết vì Ebola tại Congo tăng lên 131 người, WHO triệu tập ủy ban khẩn cấp

Số người chết vì Ebola tại Congo tăng đến 131, WHO triệu tập cuộc họp Ủy ban khẩn cấp để tìm giải pháp kiểm soát dịch bệnh.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization, WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay (19/5) cho biết ông hết sức lo ngại về đợt bùng phát virus Ebola đang hoành hành tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện được cho là đã có 131 người tử vong vì nhiễm bệnh Ebola tại Congo và dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda.

Theo hãng tin AFP, ông Tedros đã phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới (World Health Assembly) ở Geneva: “Sáng Chủ nhật, tôi đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với dịch Ebola tại Congo và Uganda… Tôi không đưa ra quyết định này một cách tùy tiện. Tôi vô cùng lo ngại trước quy mô cũng như tốc độ lây lan của đợt dịch lần này”.

Bộ trưởng Y tế Congo, ông Samuel-Roger Kamba, cho biết số ca tử vong do Ebola tại nước này được ước tính đã tăng lên 131 người, trong khi số ca nghi nhiễm là 513 trường hợp.

WHO sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp trong ngày 19/5 để thảo luận về đợt bùng phát Ebola chết người tại Congo. Người phát ngôn WHO nói với giới truyền thông rằng: “Ủy ban khẩn cấp sẽ họp vào cuối ngày hôm nay”.

Thuốc và vật tư y tế của WHO tập kết tại kho ở Nairobi (Kenya) hôm 18/5 để vận chuyển tới hỗ trợ Congo chống dịch. Ảnh: VCG.

Tối 18/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa Centres for Disease Control and Prevention, Africa CDC) - cơ quan y tế công cộng trực thuộc Liên đoàn châu Phi có trụ sở tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia - tuyên bố dịch Ebola tại Congo và Uganda đã tạo thành “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng của châu Phi”.

Hiện Congo đã ghi nhận 131 ca tử vong và 513 ca nghi nhiễm, trong khi Uganda có 1 trường hợp tử vong.

Tuyên bố trên sẽ trao cho Africa CDC thêm quyền huy động nguồn lực, bao gồm các đội phản ứng khẩn cấp và hoạt động giám sát dịch bệnh.

Africa CDC cho biết họ “rất lo ngại về nguy cơ lây lan trong khu vực gia tăng” do các yếu tố như: Hoạt động di chuyển xuyên biên giới dày đặc, sự dịch chuyển liên quan đến khai khoáng, tình hình bất ổn tại vùng dịch, các biện pháp phòng chống lây nhiễm còn yếu, khu vực nhiễm dịch nằm gần Rwanda và Nam Sudan.

Cơ quan này cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với WHO để tăng cường cơ chế điều phối, tương tự hệ thống ứng phó đã được thiết lập cho các đợt bùng phát dịch Mpox (đậu mùa) và Cholera (bệnh tả).

Theo CNA