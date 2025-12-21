Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là “bước ngoặt” quan trọng, mở ra giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị và mạng lưới tài chính toàn cầu.

Huyết mạch thu hút động lực tăng trưởng mới

Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Theo Thủ tướng, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thru tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu.

"Như vậy, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả...", Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hành trình đi đến sự kiện công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" của Đảng và Nhà nước ta; trong đó có một số điểm nổi bật:

Một là, đổi mới tư duy tiếp cận: Thể chế đi trước, mở đường. Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là: "5 thông: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu"; chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế; nghiên cứu kỹ lưỡng cả kinh nghiệm thành công và thất bại từ bên ngoài.

Hai là, lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt để bứt phá. Nhận thức rõ nguy cơ nếu chỉ đi theo lối mòn của các trung tâm đi trước thì sẽ mãi mãi là người đến sau, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

Tại TP.HCM: Được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Tại TP Đà Nẵng: Được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

Nhiều khó khăn nhưng phải vượt qua ngoạn mục

Thủ tướng cho rằng việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan toả sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước.

Thứ nhất, nâng tầm vị thế quốc gia: Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng ta sẽ chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài.

Thứ hai, tạo đột phá về nguồn lực: hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược (như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, các công trình trọng điểm quốc gia…)...

Thứ ba, "đột phá của đột phá" về thể chế: lợi ích lớn nhất của trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ công nghệ và sự sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP.

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM, TP Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Về hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối, các khu thương mại tự do; đồng thời, yêu cầu TP. HCM và Đà Nẵng phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội (y tế, giáo dục, bảo hiểm, văn hóa, thể thao…) theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam.

Về giám sát rủi ro, bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro. Thủ tướng yêu cầu cơ quan giám sát phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân.

Các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế hãy luôn tin tưởng, đồng hành với Chính phủ, hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam; mạnh dạn đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, hàng hóa, nhân tài đến Việt Nam với phương châm đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững.

"Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một hành trình đầy khát vọng, với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng chúng ta phải vượt qua một cách ngoạn mục", Thủ tướng nhấn mạnh.