Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng

Bà Đinh Thị Thu Thuỷ

Truyền thông không chỉ đưa tin, mà còn bảo vệ sự thật

Việc xây dựng chính sách y tế công cộng như kiểm soát rượu bia, thuốc lá thế hệ mới hay đánh thuế đồ uống có đường chưa bao giờ dễ dàng. Mỗi đề xuất đều vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các tập đoàn đa quốc gia và nhóm lợi ích kinh tế. Ngay trong nội bộ quản lý, sự đồng thuận cũng không phải lúc nào đạt được, bởi lo ngại ảnh hưởng tăng trưởng hay sức ép từ nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, VietTimes chọn đứng về phía sức khỏe cộng đồng. Từ những ngày đầu Bộ Y tế đề xuất Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, tạp chí đã đồng hành không ngơi nghỉ. Những con số báo động về tai nạn, bạo lực, bệnh tật liên quan đến rượu bia được cập nhật liên tục, dựa trên dữ liệu khoa học và bằng chứng thực tế.

Các bài viết của VietTimes đã được Bộ Y tế in ra, gửi tới từng đại biểu Quốc hội như một tiếng nói khách quan, thuyết phục, để góp thêm tiếng nói khách quan, thuyết phục, trước khi Quốc hội thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có đường và tăng mạnh mức thuế với rượu bia theo lộ trình đến 2031.

Khi chính sách cấm thuốc lá mới, tăng thuế tiêu thụ đặc biệt hay áp thuế đồ uống có đường được Bộ Y tế đề xuất, VietTimes tiếp tục giữ vững lập trường, phân tích công bằng tác động kinh tế - xã hội, làm rõ đây là biện pháp dự phòng tốt nhất để giảm bệnh tật, tử vong, tiết kiệm ngân sách và bảo vệ quyền được sống khỏe mạnh. Những bài viết ấy không chỉ là thông tin, mà là sự đồng hành đầy trách nhiệm với ngành y tế, với người dân.

Không chỉ đưa tin, VietTimes còn tổ chức diễn đàn “Thuốc lá mới: Quản hay cấm?”, mời tiếng nói từ giới khoa học, quản lý, công an, đại biểu Quốc hội và người dân, tạo nên bức tranh toàn diện, khách quan. Có những bài viết có sức nặng như “Khi Bộ trưởng trách nhiệm với sức khỏe người dân”, khẳng định sự kiên định của lãnh đạo ngành y tế trước áp lực từ nhiều phía. Đó là sự ủng hộ mạnh mẽ, không khoan nhượng vì sức khỏe cộng đồng.

Chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận không tiếng súng

Chặng đường vừa qua, VietTimes và nhà báo Thanh Hằng đã chứng minh họ không chỉ là cơ quan báo chí, mà còn là những chiến sĩ ở tuyến đầu của mặt trận truyền thông vì sức khỏe cộng đồng, một mặt trận không tiếng súng nhưng đầy áp lực. Với “ngọn bút sắc, tâm sáng, lòng trong”, báo chí bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân Việt Nam.

Mỗi bài báo, diễn đàn, cuộc phỏng vấn đều là nỗ lực cung cấp thông tin chính xác, khoa học và cập nhật, giúp người dân và nhà hoạch định chính sách có cơ sở đưa ra quyết định đúng đắn. Sự kiên định này không chỉ tạo dựng niềm tin vào chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ từ rượu bia, thuốc lá thế hệ mới, đồ uống có đường.

Những chính sách phòng bệnh đã được thông qua đang từng bước cứu sống hàng ngàn người, giảm chi phí y tế và xây dựng nền tảng cho một xã hội Việt Nam khỏe mạnh, bền vững hơn. Truyền thông, khi giữ vững lập trường nhân văn, trở thành công cụ bảo vệ sự thật và động lực thúc đẩy thay đổi tích cực trong xã hội.