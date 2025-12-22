Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Lý do cựu bí thư và cựu chủ tịch Vĩnh Phúc được giảm án

Tại phiên phúc thẩm vụ Phúc Sơn, HĐXX tuyên giảm án cho cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều bị cáo khác so với bản án sơ thẩm

Sáng 22/12, TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, các bị cáo trong vụ án có nhân thân tốt, nhiều bị cáo tuổi đã cao (ngoài 60 tuổi).

Trước khi diễn ra phiên tòa, Tòa phúc thẩm đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Quá trình xét xử các bị cáo cũng đưa ra được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới.

Hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ và có nhiều tình tiết mới, HĐXX chấp nhận kháng cáo của 12 bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt.

Cụ thể, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã xuất trình thêm nhiều tài liệu mới, thể hiện thành tích công tác, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Bản thân bị cáo bị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, tiền sử nhồi máu não. Do đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lan 11 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Ở cấp sơ thẩm, bị cáo Lan bị tuyên phạt 14 năm tù vì nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng). Như vậy, so với án sơ thẩm bà Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: N.D.

Đối với bị cáo Lê Duy Thành, HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ mới như hoạt động thiện nguyện, vận động tổ chức chuyến bay “0 đồng” đưa hơn 2.000 công dân từ vùng dịch Covid-19 về quê, cùng nhiều đơn xin giảm nhẹ từ cán bộ, giáo viên, người dân. Bị cáo cũng có bệnh nền và hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Vợ bị cáo có đơn trình bày việc gia đình nuôi dưỡng con gái của liệt sĩ (được UBND xã xác nhận).

Trại tạm giam T16 - Bộ Công an có văn bản thể hiện bị cáo có tiền sử bệnh rối loạn chuyển hóa và tình trạng tăng lipid máu khác, rối loạn giấc ngủ, cơn đau thắt ngực, bệnh lý tăng huyết áp, trào ngược dạ dày…

Với các tình tiết giảm nhẹ mới thể hiện việc bị cáo chăm sóc, phụng dưỡng mẹ liệt sĩ, nuôi con gái liệt sĩ, nên bị cáo Thành được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định của pháp luật. HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 8 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Ở cấp sơ thẩm bị cáo Thành bị tuyên phạt 12 năm tù. So với cấp sơ thẩm, nay bị cáo được giảm 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Duy Thành được giảm 3 năm 6 tháng tù. Ảnh: N.D.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lĩnh 6 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ở cấp sơ thẩm bị cáo Anh bị tuyên phạt 8 năm tù.

Các bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có những bị cáo được HĐXX cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.

Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng không chỉ riêng mình mà tất cả các bị cáo trong vụ án đều nhận thức rõ hành vi vi phạm, thành khẩn ăn năn, hối lỗi.

Bị cáo Lan nhắc lại quá trình cống hiến của các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nhiều người tuổi cao, sức yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt và từng được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, qua đó đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và các bị cáo.

Bị cáo bày tỏ sự xúc động khi được đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận hoàn cảnh và nỗ lực khắc phục hậu quả. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) gửi lời xin lỗi tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chính quyền và nhân dân tỉnh, mong nhận được sự cảm thông.