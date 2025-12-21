Điều động Bộ trưởng Công Thương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Diên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Bộ Chính trị đã thống nhất cao, đồng ý phân công ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quốc hội. Đồng thời ghi nhận, tín nhiệm và đánh giá cao đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu cũng như những kết quả đã đạt được của ông trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa XII, XIII; là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Nhấn mạnh cương vị công tác mới vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, sở trường và năng lực công tác, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trên cương vị mới, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực công tác, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, tân Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết dù đã trải qua nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị từ địa phương đến Trung ương và đã từng đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương; tham gia Trung ương, Quốc hội 2 khóa liên tiếp nhưng đây là lần đầu tiên được làm việc trực tiếp và thường xuyên tại các cơ quan của Quốc hội.

Ông Diên khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi; mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của Đảng ủy và lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.