Lộ diện “10 ông lớn” tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, gồm 9 tổ chức tài chính và 1 ngân hàng.

UBND TP Đà Nẵng công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, bao gồm 9 tổ chức tài chính và 1 ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Trong số các tổ chức tham gia có Công ty TNHH Makara Capital Vietnam Holdings, Công ty TNHH Apex Viet Nam IFC Services, Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam và Công ty CP DTC pay Vietnam. UBND TP Đà Nẵng đã nhận được phản hồi từ gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, kiêm chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Ông Đặng Đình Đức được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm và ông Lê Sơn Phong kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch.

Theo đó, có 9 tổ chức, định chế tài chính và 1 ngân hàng tham gia thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gồm:

Công ty TNHH MTV Makara Capital Vietnam Holdings; Công ty TNHH Apex Viet Nam IFC Services; Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam; Công ty CP DTC pay Vietnam; Valerde Investment Partners Pte. Ltd; Công ty TNHH MTV 9PAY; Công ty TNHH Da Nang Fintech Lab; Công ty TNHH MTV Siglaw IFC; Công ty CP Verichains Solutions. Và 1 ngân hàng là ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

UBND TP Đà Nẵng cho biết địa phương cũng đã nhận được phản hồi từ gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Đồng thời, UBND TP đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm.

Trong số này, nhiều tổ chức lớn như: Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Frankfurt Main Finance… đã ký kết biên bản hợp tác với TP Đà Nẵng.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã quyết định bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Đồng thời điều động ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.

Bên cạnh đó, bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 21/12, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.