Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sáng 4/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN.

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê ở tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng. Năm 2016, ông được phong hàm Thiếu tướng khi đang là Chính ủy Quân khu 2 và đầu năm 2020, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 1/2021, ông Trịnh Văn Quyết trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó 3 tháng, ông đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 8/2023, ông được thăng quân hàm Thượng tướng và tiếp tục thăng quân hàm Đại tướng 2 năm sau đó. Hồi tháng 8/2024, ông Quyết được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII và giữ cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ đó đến nay.