Hơn 1.000 học sinh, sinh viên Đà Nẵng trải nghiệm văn hoá, tìm hiểu học bổng Hàn Quốc

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên Đà Nẵng đã tham gia hội thảo du học Hàn Quốc và học bổng Chính phủ Hàn Quốc cùng chương trình trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc tại Đại học Đông Á, mở ra thêm nhiều cơ hội học tập và giao lưu quốc tế.

Hấp dẫn trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Ngày 19/12, trường Đại học Đông Á, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP HCM và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề "Du học Hàn Quốc và Học bổng chính phủ Hàn Quốc (GKS) - Hiểu đúng để chinh phục" và chương trình “Trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc dành cho học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng năm học 2025 - 2026”.

Chuỗi hoạt động thu hút hơn 1.000 lượt học sinh, sinh viên đến từ hơn 20 trường THPT, ĐH-CĐ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia, qua đó tạo nhịp cầu kết nối văn hoá, góp phần gia tăng hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Cho Sang Geun, đại diện đến từ Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP HCM chia sẻ cơ hội du học Hàn Quốc và Học bổng chính phủ Hàn Quốc (GKS) cho sinh viên.

Trong đó, hội thảo chuyên đề "Du học Hàn Quốc và Học bổng chính phủ Hàn Quốc (GKS) - Hiểu đúng để chinh phục" nhận được sự quan tâm và tham dự trực tiếp của hơn 300 học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT, trường đại học có giảng dạy tiếng Hàn tại TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, ông Cho Sang Geun, đại diện đến từ Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP HCM cho biết buổi thông tin về Chương trình Học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc (GKS) được tổ chức tại Trường Đại học Đông Á hôm nay là chương trình lần đầu tiên tại Việt Nam, nhằm mục đích mang đến những thông tin chính xác về chương trình du học GKS.

“Chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (GKS – Global Korea Scholarship) là chương trình học bổng do Chính phủ Hàn Quốc tuyển chọn và tài trợ, với toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí tại Hàn Quốc trong 3 năm học, bao gồm 1 năm học tiếng Hàn và 2 năm chương trình học lấy bằng đều được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hoàn toàn”, ông Cho Sang Geun nói.

Các diễn giả chia sẻ cơ hội du học Hàn Quốc và chính sách học bổng chính phủ Hàn Quốc (GKS) dành cho sinh viên Việt Nam.

Cũng theo ông Cho Sang Geun, nếu như năm 2024, chỉ có 17 trường tại khu vực Đà Nẵng được Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP HCM triển khai giảng dạy tiếng Hàn thì đến nay đã có 25 trường đã và đang được triển khai chương trình một cách hiệu quả. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với giáo dục tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc tại khu vực Đà Nẵng.

Thêm cơ hội du học cho sinh viên Đà Nẵng

Đánh giá cao vai trò của học bổng GSK, TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á cho biết nhiều năm nay, Đại học Đông Á đã luôn đặt trọng tâm vào việc mở rộng hợp tác giáo dục với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong số đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu, với rất nhiều chương trình trao đổi sinh viên, trại hè quốc tế, chuyển tiếp du học và học bổng đã và đang được triển khai.

“GKS là học bổng giúp cho các ứng viên hiện thực hoá ước mơ du học tại Hàn Quốc một cách bài bản với sự hỗ trợ toàn diện mọi chi phí từ chính phủ Hàn Quốc. Và đã có nhiều giảng viên của trường Đại học Đông Á từng theo học cao học, tiến sĩ tại Hàn Quốc thông qua học bổng GKS, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu rất chuyên nghiệp, hiệu quả”, TS Nguyễn Thị Anh Đào nhấn mạnh.

Do đó, hội thảo không chỉ cung cấp thêm thông tin chính xác và hữu ích về con đường du học Hàn Quốc, mà còn truyền cảm hứng đến các giảng viên, học sinh sinh viên mạnh dạn theo đuổi mục tiêu, chuẩn bị hành trang cần thiết và sẵn sàng bước ra thế giới.

TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á đánh giá cao chương trình và cơ hội du học dành cho sinh viên.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chiều cùng ngày, chương trình “Trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc dành cho học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng năm học 2025 - 2026” đã thu hút hơn 1.000 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tham quan và tìm hiểu, trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc.

Chương trình diễn ra sôi động tại khuôn viên trường Đại học Đông Á với không gian đa sắc màu của các gian hàng giao lưu văn hoá, ẩm thực Hàn – Việt, trải nghiệm Hanbok, các cuộc thi tìm hiểu về văn hoá Việt – Hàn, thi làm kimbap, vẽ trống Hàn Quốc,… qua đó các bạn học sinh, sinh viên được tự mình khám phá nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực, văn hoá nghệ thuật đồng thời tìm hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.

Sinh viên trải nghiệm chế biến món ăn Hàn Quốc tại chương trình “Trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc dành cho học sinh - sinh viên TP Đà Nẵng năm học 2025 - 2026”.

Theo Ban tổ chức, đây là chương trình giao lưu văn hoá Việt – Hàn quy mô, dành cho đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích tiếng Hàn và văn hoá Hàn Quốc, lần thứ 2 được tổ chức trong năm 2025 tại Đại học Đông Á.