Nga dồn dập tập kích Kiev: 460 UAV, 22 tên lửa khiến thủ đô Ukraine rung chuyển

Ukraine cáo buộc Nga mở đợt tấn công lớn thứ hai vào Kiev trong tháng, phóng 460 UAV và 22 tên lửa, gây ra nhiều thương vong và làm mất điện diện rộng.

Nga đã mở một đợt tấn công mới bằng UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong hôm 25/11, khiến 6 người thiệt mạng, 13 người bị thương và làm gián đoạn hệ thống điện cùng sưởi ấm, theo tuyên bố của các quan chức Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đã phóng hơn 460 UAV và 22 tên lửa. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai nhằm vào Kiev trong tháng này.

“Các mục tiêu chính là ngành năng lượng và mọi thứ duy trì cuộc sống bình thường”, ông Zelensky viết trên ứng dụng Telegram.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 22 tên lửa và 464 UAV.

Trong lúc Nga tấn công Kiev theo nhiều đợt, các cuộc đối thoại ngoại giao về khả năng chấm dứt chiến tranh lại tăng tốc. Quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trong những ngày gần đây, thảo luận các đề xuất hòa bình sau khi Washington đưa ra một kế hoạch đáp ứng nhiều yêu cầu của Nga.

Ông Zelensky kêu gọi tăng cường phòng không và vũ khí

“Điều quan trọng nhất hiện nay là mọi đối tác cùng tiến về phía ngoại giao, với những nỗ lực chung. Áp lực lên Nga phải mang lại kết quả”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi hỗ trợ liên tục về vũ khí và hệ thống phòng không cho Kiev.

Ông Zelensky cũng cáo buộc 4 UAV của Nga đã bay qua không phận các nước láng giềng Moldova và Romania – quốc gia thành viên NATO.

Romania đã điều tiêm kích theo dõi các UAV xâm nhập lãnh thổ gần biên giới với Ukraine, và một chiếc vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào nội địa, theo Bộ Quốc phòng Romania.

Romania có đường biên giới trên bộ dài 650 km với Ukraine và nhiều lần tuyên bố rằng họ ghi nhận UAV Nga xâm phạm không phận hoặc mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ nước này kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Kiev trên sông Danube.

Nguồn điện, hệ thống sưởi gián đoạn

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã khiến hơn 102.000 người tại năm khu vực của Ukraine bị mất điện.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô, cho biết thiệt hại được ghi nhận tại 13 địa điểm trên khắp Kiev. Nhiều tòa nhà dân cư, cơ sở thương mại và hạ tầng đô thị đã bị phá hủy.

Giới chức Kiev cũng cho biết hệ thống sưởi tại nhiều quận trong thành phố bị hạn chế. Thời tiết hiện tại khá ấm, khoảng 8°C.

Moscow phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng họ tấn công vào dân thường. Nga nói các cơ sở hạ tầng dân sự, như hệ thống năng lượng, là mục tiêu hợp pháp nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine.

Giới chức Ukraine cũng cho biết cơ sở hạ tầng cảng và năng lượng ở thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen đã bị phá hủy, khiến 6 người bị thương.

Theo Reuters