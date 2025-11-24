Nga tuyên bố chặn "âm mưu khủng bố" do Ukraine hậu thuẫn ở Siberia

FSB cho biết đã ngăn chặn âm mưu phá đường ray tại Siberia do hai nghi phạm bị cáo buộc phối hợp tình báo Ukraine; vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga cảnh báo Kiev ngày càng dựa vào các hành động phá hoại.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã ngăn chặn một âm mưu phá hoại nhằm làm trật bánh tàu hỏa ở vùng Altay, Siberia – được cho là do Ukraine hậu thuẫn.

Theo thông báo, hai người đàn ông đã “hành động thay mặt một nhóm khủng bố và phối hợp với tình báo Ukraine” đã bị phát hiện khi đang tìm cách đặt thiết bị gây trật bánh tàu gần một cây cầu trên tuyến đường sắt nối Novoaltaysk và Biysk. Tuyến này vận chuyển cả hành khách lẫn hàng hóa.

FSB cho hay hai nghi phạm đã nổ súng vào lực lượng an ninh trong chiến dịch diễn ra ban đêm và bị bắn hạ tại chỗ. Họ là cư dân địa phương, bị cáo buộc ủng hộ Kiev và đồng ý thực hiện vụ tấn công để đổi lấy tiền.

Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau hàng loạt vụ phá hoại nhằm vào hạ tầng đường sắt. Hồi tháng 5, một đoàn tàu chở khách đã bị trật bánh ở vùng Bryansk sau vụ nổ trên cầu, khiến 7 dân thường thiệt mạng. Các nhà điều tra cho biết những vụ tấn công liên quan đều sử dụng loại chất nổ nước ngoài giống hệt nhau và có liên hệ với tình báo Ukraine.

Moscow cảnh báo rằng Kiev đang ngày càng dựa vào “hành động khủng bố” trong bối cảnh vị thế trên chiến trường suy yếu.

Chính phủ Ukraine cũng đang chịu sức ép lớn – trong nước vì bê bối tham nhũng sâu rộng, và từ phía phương Tây do một đề xuất hòa bình được Mỹ hậu thuẫn, trong đó bị cho là yêu cầu Ukraine nhượng bộ đáng kể nhưng lại đảm bảo miễn truy tố cho ông Volodymyr Zelensky cùng các cộng sự thân cận.

