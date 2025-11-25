Điện đàm giữa ông Putin và ông Erdogan hé lộ kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho Ukraine

Ông Vladimir Putin và ông Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm về bản đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo cho Ukraine.

Hai Tổng thống đã thảo luận về đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo trong cuộc điện đàm, theo thông tin từ Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đồng ý tăng cường liên lạc ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, Điện Kremlin cho biết hôm 24/11 sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Putin và ông Erdogan đã thảo luận về bản đề xuất giải quyết xung đột do Mỹ soạn thảo, vốn bị rò rỉ gần đây. Washington đã gửi kế hoạch này tới cả Moscow và Kiev vào đầu tháng này. Dù chi tiết không được công bố chính thức, các báo cáo truyền thông cho biết kế hoạch bao gồm việc công nhận trên thực tế Crimea và Donbass thuộc Nga, giới hạn quân số Ukraine ở mức 600.000 binh sĩ và yêu cầu Kiev không gia nhập NATO.

Ông Putin xác nhận Moscow đã nhận được kế hoạch này nhưng cho biết vẫn “chưa được thảo luận chi tiết”. Nói chuyện với ông Erdogan hôm thứ Hai, Tổng thống Nga khẳng định đề xuất phù hợp với các hiểu biết đạt được trong hội nghị Alaska hồi tháng 8 và sáng kiến này có thể là cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Về phần mình, ông Erdogan tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Nga và Ukraine đạt được một nền hòa bình “công bằng và bền vững”.

Thành phố Istanbul từng là địa điểm tổ chức ba vòng đàm phán giữa Moscow và Kiev hồi đầu năm nay, mang lại một số tiến triển về các vấn đề nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh. Ông Putin cũng nói hồi tháng 9 rằng vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ trong xung đột Ukraine được đánh giá cao và sẽ tiếp tục được hoan nghênh trong tương lai.

Cuộc điện đàm diễn ra trong lúc các quan chức Mỹ đang thảo luận về đề xuất hòa bình với đại diện EU và Ukraine tại Geneva. Ngoại trưởng Mỹ ông Marco Rubio cho biết sau đó rằng kế hoạch đã đạt được “một lượng tiến triển rất lớn” nhưng “vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Theo RT