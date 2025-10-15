Ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 15/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm (Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh (Bí thư Tỉnh ủy Sơn La) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Ông Hoàng Quốc Khánh, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Langson.gov.vn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh bày tỏ sẽ nhanh chóng thích ứng với công việc, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và cùng tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa tỉnh phát triển giàu đẹp, văn minh, trở thành một cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1969, quê xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ông Khánh có trình độ TS chuyên ngành kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Trước đó, ông Hoàng Quốc Khánh từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo.

Từ ngày 12/6/2019 đến 1/8/2024, ông là Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Từ ngày 1/8/2024 đến ngày 7/11/2024, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Từ ngày 7/11/2024 đến tháng 9/2025, ông Khánh là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Sau đó, ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trước khi được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận công tác mới.