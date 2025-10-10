Ông Nguyễn Văn Quyết làm Bí thư Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các quyết định chỉ định 67 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 20 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tayninh.gov.vn.

4 Phó bí thư Tỉnh ủy được chỉ định gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Phạm Hùng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972, quê quán xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh cũ, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn cử nhân luật, Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông từng công tác tại TAND tỉnh Ninh Bình, Sở Tư pháp, Văn phòng Công chứng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Tháng 7/2021, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên, sau đó là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 2/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An và đến cuối tháng 6 tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.