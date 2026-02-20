13 người nhập viện sau bữa ăn trứng cá rồng

13 người ở xã Ngọc Liên, Thanh Hóa phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trứng cá cảnh (cá rồng) với biểu hiện đau bụng, nôn, tiêu chảy.

Cá rồng là loài cá cảnh. Ảnh: Việt Nam hương sắc

Tối mồng 3 Tết, tức 19/2, 13 người dân ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc sau khi cùng ăn trứng cá cảnh, được xác định là trứng cá rồng. Các bệnh nhân xuất hiện đồng loạt triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn nhiều lần và đi ngoài liên tục, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung điều trị tích cực cho bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, sẵn sàng hội chẩn với tuyến trên nếu cần thiết để tránh biến chứng nguy hiểm.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các cơ quan chức năng ở địa phương khẩn trương xác minh, điều tra nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc. Việc giám sát cộng đồng cũng được đặt ra nhằm kịp thời phát hiện thêm các trường hợp có biểu hiện tương tự.

Cá rồng là loài cá cảnh có giá trị cao, thường được nuôi làm cảnh vì quan niệm phong thủy mang lại tài lộc.

Theo ghi nhận, cá rồng là loài cá cảnh được nuôi phổ biến trong giới chơi cá cảnh. Tuy nhiên, trứng của loài cá này không phải thực phẩm thông dụng và không nằm trong danh mục thực phẩm phổ biến được khuyến cáo sử dụng. Việc sử dụng các sản phẩm từ động vật nuôi làm cảnh làm thực phẩm khi chưa có đánh giá an toàn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết, bất kỳ loại trứng cá nào nếu không được bảo quản, chế biến đúng điều kiện vệ sinh đều có nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh hoặc gây rối loạn tiêu hóa cấp tính. Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát về điều kiện nuôi, thu hoạch và bảo quản có thể làm gia tăng nguy cơ ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt với các thực phẩm theo tập quán địa phương hoặc truyền miệng. Khuyến cáo không sử dụng động vật hoang dã, thủy sản lạ hoặc sản phẩm từ các loài không phải thực phẩm thông dụng khi chưa rõ nguồn gốc và độ an toàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố tiếp tục được siết chặt, nhất là trong dịp đầu năm khi nhu cầu ăn uống tăng cao.

Vụ việc 13 người cùng nhập viện chỉ sau một bữa ăn là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về thói quen sử dụng thực phẩm lạ. Trong bối cảnh nhiều trào lưu ẩm thực lan truyền nhanh trên mạng xã hội, mỗi người dân cần thận trọng, không thử nghiệm những thực phẩm chưa được kiểm chứng về mức độ an toàn.