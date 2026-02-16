close Đăng nhập

Người dân Đà Nẵng đổ về check-in bên linh vật Kim Mã 4.0 chào đón năm mới

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sau những bộn bề chuẩn bị cho Tết, ngày 16/2 (29 Tết Bính Ngọ), người dân và du khách Đà Nẵng đổ về công viên phía Tây cầu Rồng, nơi có linh vật Kim Mã 4.0 và đường hoa để du xuân.

Kim Mã 4.0 thu hút người dân và du khách trong đêm 29 Tết Bính Ngọ 2026.
Kim Mã 4.0 thu hút người dân và du khách trong đêm 29 Tết Bính Ngọ 2026.
vt-duong-hoa-2.png
Đường hoa Xuân Đà Nẵng Tết Bính Ngọ 2026 tại bờ Tây cầu Rồng đông kín người trong đêm 29 Tết.
vt-duong-hoa-1.png
Linh vật Kim Mã 4.0 nổi bật trong đêm
vt-duong-hoa-13.png
Linh vật Kim Mã 4.0 là tâm điểm của cuộc du xuân trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
vt-duong-hoa-3.png
Linh vật Kim Mã 4.0 xoay quanh khối đế khiến du khách thích thú
vt-duong-hoa-11.png
Sau những bộn bề chuẩn bị Tết Bính Ngọ, người dân đổ về công viên bờ Tây cầu Rồng để du xuân.
vt-duong-hoa-12.png
Càng về khuya người dân đổ về đường hoa mỗi lúc một đông
vt-duong-hoa-9.png
Kim Mã 4.0 thể hiện khát vọng vươn mình của Đà Nẵng
vt-duong-hoa-10.png
Du khách ghi lại khoảnh khắc Kim Mã 4.0 xoay quanh khối đế
vt-duong-hoa-4.png
Kim Mã 4.0 rực sáng bên cầu Rồng
vt-duong-hoa-8.png
Phố đi bộ Bạch Đằng trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ đông ngịt người
duong-hoa-14.png
Một góc phố đi bộ Bạch Đằng.
vt-duong-hoa-7.png
Một góc khác của linh vật Kim Mã 4.0 tại Đà Nẵng
vt-duong-hoa-6.png
Năm 2026 được trang trí cách điệu với tuấn mã rực sáng thu hút người dân check-in

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đà Nẵng #Tết Bính Ngọ 2026 #Đường hoa Xuân #Kim Mã 4.0

Đừng bỏ lỡ

Xã hội

Đột phá và phát triển trong kỷ nguyên mới

Đột phá và phát triển trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, VietTimes trân trọng gửi tới quý bạn đọc số báo đặc biệt xoay quanh vai trò của công nghệ và chuyển đổi số trong việc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ.