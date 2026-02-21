Hàng vạn người đổ về núi Bà Đen dự lễ hội đầu năm

Ngày mùng 4 Tết, gần 157.000 người lên đỉnh núi Bà Đen để hành hương, cầu bình an, thưởng ngoạn cảnh đẹp và trải nghiệm không khí mùa xuân.

Ngay từ sáng ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hàng vạn du khách thập phương đổ về núi Bà Đen để hành hương, tham dự lễ khai mạc Hội xuân truyền thống tại đây.

Tại các tuyến đường dẫn lên núi, phương tiện nối dài nhiều km, cảnh tượng nhộn nhịp báo hiệu mùa hành hương lớn nhất trong năm vừa khai mở.

Đại diện khu du lịch cho biết chỉ riêng ngày 4 Tết, gần 157.000 lượt khách đã đi cáp treo lên đỉnh núi để chiêm bái các điểm tâm linh và thưởng ngoạn phong cảnh. Nhiều đoàn du khách chọn dựng lều, trải chiếu ngủ lại dưới chân núi để sẵn sàng tham gia Hội xuân kéo dài suốt tháng Giêng.

Núi Bà Đen, với độ cao gần 986 m, là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, vốn được người xưa xem là ngọn núi thiêng trấn giữ vùng Gia Định xưa, mang nhiều yếu tố tín ngưỡng sâu sắc. Dịp đầu năm mới, đây trở thành điểm đến của nhiều người với niềm cầu bình an, may mắn cho cả gia đình.

Trong khuôn viên khu du lịch, hàng nghìn người dâng lễ tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự – ngôi chùa cổ hơn 300 tuổi – và lắng nghe tiếng đại hồng chung ngân vang giữa không gian thanh tịnh.

Trên đỉnh núi, nhiều người hành hương chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á cùng tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ, coi đây là cơ hội để gửi gắm lời nguyện vọng cho năm mới.

Không chỉ là hành trình tâm linh, khu vực tham quan còn được trang hoàng với nhiều tiểu cảnh đậm chất Tết như khu đèn đăng, góc xin chữ đầu năm, và các mô hình lân sư rồng thu hút đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm. Khu du lịch cũng trồng hơn 120.000 gốc tulip rực rỡ suốt tháng Giêng – khiến nhiều người so sánh không khí nơi đây như “một Đà Lạt thu nhỏ giữa mây trời”.