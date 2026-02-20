Du lịch thành phố miền Trung dự thu hơn 1.000 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Huế đạt tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu, nổi bật ở phân khúc lưu trú với công suất phòng cao.

Theo Sở VH-TT&DL TP. Huế, riêng ngày Mồng 3 Tết (19/2), tổng lượng khách ước đạt 116.359 lượt (khách quốc tế 52.362 lượt, nội địa 63.997 lượt). Doanh thu ngày đạt 241,5 tỷ đồng - mức cao nhất từ đầu kỳ nghỉ.

Lượng khách lưu trú 21.996 lượt, công suất phòng lên tới 99%, cao nhất toàn kỳ, cho thấy Huế đang trở thành điểm đến lưu trú dài ngày thay vì chỉ tham quan nhanh.

Trong 6 ngày đầu (14/2 - 19/2, từ 27 tháng Chạp đến Mồng 3 Tết), tổng khách đạt 348.352 lượt (quốc tế 164.356, nội địa 183.997), doanh thu 736,5 tỷ đồng. Khách lưu trú qua đêm 71.757 lượt, công suất phòng bình quân 76%, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của hệ thống lưu trú sau giai đoạn khó khăn.

Dự báo 9 ngày cao điểm (14/2 - 22/2, đến Mồng 6 Tết), Huế đón khoảng 500.000 lượt khách (tăng 231% so với cùng kỳ), trong đó quốc tế 238.200 lượt (tăng 207%), nội địa 261.800 lượt (tăng 256%).

Tổng doanh thu ước 1.050 tỷ đồng (tăng 322%). Đây lần hiếm hoi vượt mốc 1.000 tỷ trong một kỳ Tết.

Khách lưu trú dự kiến 110.000 lượt (tăng 53%), công suất phòng trung bình 72%, phản ánh xu hướng du khách ở lại trải nghiệm văn hóa, lễ hội thay vì tham quan ngắn ngày.

Với đà tăng trưởng này, nếu duy trì nhịp độ và nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch Huế hoàn toàn có thể kỳ vọng năm 2026 khởi sắc, trong đó lưu trú tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng cho phát triển bền vững.