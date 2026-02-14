Sau Tết, mô hình linh vật Kim Mã 4.0 và Kim Mã Hợp Nhất ở Đà Nẵng sẽ được xử lý thế nào?

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản báo cáo UBND TP về phương án tận dụng các mô hình linh vật Ngựa sau khi hết Tết.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, nhằm phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng đã tổ chức trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết, trong đó có lắp đặt trang trí 2 mô hình linh vật Ngựa Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0 tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T và khu vực sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng.

Ngay sau khi đưa vào hoạt động, các mô hình linh vật đã thu hút được nhiều sự quan tâm tích cực của truyền thông và người dân thành phố.

Xét thấy 2 mô hình linh vật nêu trên có nhiều giá trị, cả về nghệ thuật lẫn ý nghĩa biểu trưng cho đô thị Đà Nẵng trong Kỷ nguyên phát triển mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam nên cần được tận dụng để trang trí thành phố.

Linh vật Kim Mã Hợp Nhất được tạo hình từ tên của 94 phường xã ở Đà Nẵng.

Sau khi họp bàn, Sở Xây dựng Đà Nẵng có ý kiến thống nhất đối với đề xuất của đại diện phòng Đầu tư Đô thị Văn phòng UBND thành phố về việc tiếp tục duy trì mô hình linh vật Kim Mã 4.0 tại vị trí hiện tại - khu vực sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng.

Đối với mô hình linh vật Kim Mã Hợp Nhất sẽ được di dời bố trí lại tại khu vực Hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải - trước Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Thời gian tiếp tục duy trì trang trí sẽ bắt đầu từ sau Tết Nguyên Đán đến hết tháng 9/2026.

Đối với các mô hình linh vật có quy mô nhỏ tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng đề nghị cho phép các trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố được tiếp nhận và tổ chức trang trí lại tại khuôn viên các trường (tương tự như năm Quý Mão 2023).