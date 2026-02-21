Việt Nam sẽ làm gì để triển khai Kế hoạch Hòa bình Gaza?

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu, triển khai lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình theo 3 hướng lớn.

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng bí thư Tô Lâm đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) từ ngày 18 - 20/2 (giờ địa phương).

Kết thúc chuyến tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác của Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội Đảng XIV.

Tổng bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN.

Hoạt động đối ngoại rất quan trọng này là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV.

Đó là, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Thông qua hoạt động đối ngoại đa phương này, Việt Nam đã "thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông cũng như bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước Palestine ở Trung Đông", Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Chuyến đi này cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Trong chuyến công tác, Tổng bí thư Tô Lâm cũng đã gặp Tổng thống Donald Trump và có nhiều cuộc tiếp xúc với các quan chức, nghị sĩ Mỹ và cộng đồng người Việt tại Mỹ, chia sẻ các phương hướng phát triển và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp tham dự cuộc họp, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm cho ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với 3 hướng lớn.

Đầu tiên là, ổn định tình hình ở Dải Gaza và đảm bảo việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Thứ hai, triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza, mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân ở Dải Gaza, khôi phục cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza.

Thứ ba, xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.

Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà Việt Nam có thể tham gia, chẳng hạn như chúng ta đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc đánh giá rất cao.

"Lực lượng quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza", ông nói.

Tổng bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, theo ông Trung, Việt Nam cũng có thể tham gia các hoạt động nhân đạo, hoạt động tái thiết - lĩnh vực mà chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm vì là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh và hiện nay, Việt Nam có năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng.

Việt Nam cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, gồm các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Liên hợp quốc.

"Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình", Bộ trưởng nhấn mạnh.