2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Ngày mùng 3 Tết, tức 19/2, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc xảy ra trên địa bàn.

Trao đổi với VietTimes, ông Chu Quốc Thịnh, Q. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết ngày 18/2, Quảng Ninh ghi nhận 2 trường hợp phải cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau khi ăn cá nóc.

Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tê bì lưỡi, môi, tê tay chân và khó thở tăng dần – những dấu hiệu điển hình của ngộ độc độc tố thần kinh có trong cá nóc.

Bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc may mắn được cứu sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ chức điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để xảy ra diễn biến nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh; trong trường hợp cần thiết phải kết nối hội chẩn liên viện, kể cả với bệnh viện tuyến trên, để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc, xác định rõ nguyên nhân chính gây ngộ độc. Công tác theo dõi, giám sát phải được triển khai chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu xuất hiện thêm các trường hợp có triệu chứng tương tự.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân về kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt với các thực phẩm mang tính truyền thống hoặc theo tập quán địa phương. Người dân được khuyến cáo không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi không biết rõ nguồn gốc hoặc cách chế biến an toàn.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo khi ăn hải sản nếu xuất hiện các dấu hiệu như tê ở môi, lưỡi rồi lan xuống chân tay, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến tình trạng ngộ độc diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.

Song song với xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và các điểm bán thức ăn đường phố, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Địa phương cũng được yêu cầu tiếp tục và duy trì thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, đặc biệt là phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả điều tra vụ nghi ngộ độc và cập nhật diễn biến sức khỏe các bệnh nhân.

Cá nóc có chứa độc tố mạnh. Ảnh: BV Quận 5

Cá nóc chứa độc tố cực mạnh

Theo các chuyên gia, cá nóc chứa độc tố cực mạnh có tên Tetrodotoxin. Chất này tập trung chủ yếu ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản, mắt, mang, da và máu của cá. Độc tính tăng cao trong mùa sinh sản, thường từ tháng 2 đến tháng 7 hằng năm, làm nguy cơ ngộ độc trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu người dân đánh bắt và sử dụng vào thời điểm này.

Phần thịt cá nóc không sẵn có độc tố. Tuy nhiên, trong quá trình đánh bắt, sơ chế hoặc khi cá bị dập nát, để ươn, độc tố từ các cơ quan nội tạng có thể ngấm vào phần thịt. Khi đó, dù chỉ ăn phần thịt tưởng như “an toàn”, người sử dụng vẫn có nguy cơ nhiễm độc.

Tetrodotoxin có độc lực rất cao. Chỉ một lượng rất nhỏ đã có thể gây ngộ độc nặng ở người trưởng thành và đe dọa tính mạng. Đáng lo ngại, đây là loại độc tố bền vững với nhiệt.

Việc nấu nướng thông thường khó có thể phá hủy hoàn toàn độc chất. Ngay cả khi đun sôi trong thời gian dài, độc tính chỉ giảm một phần; phải ở nhiệt độ rất cao trong điều kiện đặc biệt độc tố mới bị phân hủy hoàn toàn. Vì vậy, các cách chế biến thông thường như nấu, chiên, nướng hoặc phơi khô đều không bảo đảm loại bỏ hết nguy cơ.

Sau khi ăn phải cá nóc chứa Tetrodotoxin, triệu chứng có thể xuất hiện từ vài phút đến vài giờ. Ban đầu, người bệnh thường có cảm giác ngứa, tê môi và lưỡi. Tiếp đó là mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, nói khó, nuốt khó. Khi ngộ độc tiến triển nặng, có thể xuất hiện yếu liệt tay chân, rối loạn hô hấp, tụt huyết áp và suy tuần hoàn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng liệt cơ hô hấp có thể xảy ra và dẫn đến tử vong.