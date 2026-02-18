Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện E xuyên Tết cứu người, cảnh báo tai nạn pháo

Trong mấy ngày Tết Bính Ngọ 2026, chỉ riêng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện E đã ghi nhận hàng trăm ca cấp cứu, phần lớn do tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Đáng lo ngại, tai nạn do pháo nổ có xu hướng gia tăng trở lại.

Cấp cứu cho bệnh nhân đúng lúc giao thừa ở Bệnh viện E

Tai nạn pháo nổ gia tăng

Dịp Tết lại là lúc các bệnh viện thêm căng thẳng vì số vụ tai nạn giao thông, tai nạn do pháo nổ gia tăng.

BS CKII Phạm Hải Bằng, Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị ban ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện Việt Đức) cho biết ca trực bàn giao sáng 30 Tết đã ghi nhận 131 trường hợp vào cấp cứu trong 24 giờ trước đó. Trong số này có 105 ca do tai nạn, riêng tai nạn giao thông chiếm 87 ca.

26 ca phải mổ cấp cứu ngay trong ngày, chủ yếu là chấn thương nặng do va chạm xe máy tốc độ cao.

Theo BS Bằng, tính chất chấn thương hầu như không thay đổi so với các năm trước, vẫn là đa chấn thương, chấn thương sọ não, ngực kín, bụng kín. Tuy nhiên, số ca liên quan đến rượu bia giảm rõ rệt so với cùng kỳ các Tết trước, do các chế tài kiểm soát nồng độ cồn đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu những tai nạn thảm khốc.

Nhưng tai nạn sinh hoạt lại nổi lên trong dịp cận Tết. Không ít người leo trèo lau dọn bàn thờ, hái quả trang trí, sửa sang nhà cửa rồi trượt ngã. Có trường hợp trẻ nhỏ rơi từ tầng hai do cầu thang chưa lắp lan can, may mắn chỉ gãy chân. Những tai nạn tưởng chừng đơn giản nhưng có thể để lại di chứng nặng nề.

Điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất năm nay là số ca tai nạn do pháo nổ gia tăng. Trước Tết hai tuần, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 5 đến 6 ca mỗi cuối tuần. Có trẻ 7 tuổi mất một bàn tay, người đàn ông 61 tuổi mất cả hai bàn tay, hai bàn chân và tổn thương mắt do tự chế pháo.

Theo BS Bằng, những tổn thương này gần như không thể phục hồi chức năng lao động, trở thành gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.

Trong dịp Tết, vẫn có khoảng 500 bệnh nhân nặng điều trị tại BV Việt Đức, không thể về ăn tết, đồng nghĩa với các bác sĩ phải túc trực phục vụ, chưa kể phải tiếp nhận các bệnh nhân từ các tuyến chuyển về.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết Bệnh viện bố trí khoảng 300 nhân viên y tế trực mỗi ngày, chưa kể lực lượng hậu cần, điện nước, vệ sinh. Hai đội cấp cứu lưu động và đội phẫu thuật ngoại viện luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu. Hệ thống telemedicine kết nối 34 tỉnh thành khu vực phía Bắc cho phép hội chẩn từ xa, giảm áp lực chuyển tuyến trong các ca nặng.

Công tác chuẩn bị thuốc, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh và cấp cứu dịp Tết Nguyên đán được Bệnh viện triển khai từ sớm, bảo đảm đầy đủ tất cả các nhóm thuốc thiết yếu đủ sử dụng, đặc biệt là các nhóm thuốc cấp cứu, thuốc điều trị bệnh thường gặp dịp Tết.

Bệnh nhân tai nạn được đưa vào Bệnh viện Việt Đức

Hơn 300 bệnh nhân nội trú đón Tết trong viện E



Trong khi đó, tại Bệnh viện E, đúng lúc năm mới chuyển giao, xe cấp cứu ngoại viện liên tiếp đưa người bệnh vào viện. Nam bệnh nhân 51 tuổi từ Lai Châu được chuyển đến trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp trên nền đái tháo đường type II và suy thận cấp. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực, lọc máu và theo dõi sát.

Một thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì tai nạn giao thông, huyết áp tụt, nghi chấn thương ngực kín và bụng kín. Ê kíp tim mạch và hồi sức lập tức hội chẩn, chụp lại toàn bộ ổ bụng và cho thở máy theo dõi 24 giờ. Cùng thời điểm, một bệnh nhân 14 tuổi sau mổ ruột thừa bị tắc ruột và áp xe tồn dư được cấp cứu khẩn cấp.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Mai Hương, Phó trưởng khoa Kiểm tra sức khỏe, trong đêm giao thừa, khoa Cấp cứu phải xử trí đồng thời nhiều ca nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, chấn thương sinh hoạt và tai nạn giao thông. Bệnh viện bố trí trực 24/24 giờ, huy động đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa và điều dưỡng để đảm bảo xử trí kịp thời.

Dịp Tết 2026, Bệnh viện E vẫn điều trị nội trú cho hơn 300 người bệnh. Bệnh viện chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư y tế. Đặc biệt, hơn 200 triệu đồng từ các nhà hảo tâm được dùng để hỗ trợ suất ăn miễn phí trị giá 100.000 đồng mỗi người mỗi ngày, chia ba bữa, cho bệnh nhân và một người nhà trong 3 ngày Tết.