Ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Văn Nghiệm (Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn) được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố Quyết định số 2452 ngày 5/10 của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nghiệm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng và giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, ông Hoàng Văn Nghiệm hứa sẽ cụ thể bằng những chương trình, kế hoạch để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.